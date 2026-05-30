La Princesa Leonor debuta en su primer Día de las Fuerzas Armadas con un rokiski paracaidista en su uniforme de gala

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha estado este sábado por primera vez en el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS), en un estreno en este acto que no estaba inicialmente previsto en la agenda oficial. Su presencia no se conoció hasta el pasado miércoles, cuando Casa Real anunció una modificación en la programación institucional de la Familia Real que incorporaba su asistencia al desfile celebrado en Vigo.

La heredera de la Corona ha portado para la parada militar el uniforme de gala del Ejército del Aire y el Espacio, el mismo que ya empleó en la Pascua Militar de este año 2026 y en el desfile de la Fiesta Nacional de 2025. Esto se debe a que Leonor de Borbón se encuentra este año en la Academia General del Aire (AGA), donde en unas semanas concluirá su tercer año y último año de formación castrense.

La heredera de la Corona ha lucido una guerrera de color gris aviación –es el nombre técnico que figura en el Boletín Oficial del Estado, aunque realmente es de color azul– que iba acompañada por un pantalón largo de color gris aviación –aunque el color real es el azul–. Las mujeres tienen la posibilidad de usar una falda del mismo color, pero por ahora la Leonor de Borbón siempre ha usado pantalón al portar uniformes de gala.

La guerrera lleva en el brazo la distinción del empleo, que en el caso de la heredera de la Corona es el de alférez (una estrella de seis puntas), y en la solapa los rombos con el emblema de la Academia General del Aire, que está caracterizada por un águila. Ha portado un gorro femenino gris aviación -azul-, corbata negra con pasador, zapato negro, con calcetines o medias negras y guantes blancos.

En la guerrera ha portado cuatro condecoraciones muy características. Por un lado, la banda azul celeste de la Real Orden de Carlos III, que atravesaba su torso desde el hombro derecho hasta su cadera izquierda. En la parte izquierda del pecho, tres condecoraciones del más alto nivel militar. Se trata de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, la Gran Cruz al Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval.

También se ha podido ver en su guerrera el rokiski paracaidísta, que es el distintivo oficial de haber superado el curso de paracaidismo, algo que no hicieron ni su padre (Felipe VI) ni su abuelo (Juan Carlos I). Así como la V de galonista, que la acredita como una de las alumnas más destacada de su promoción.

De la abertura del cuello cerrado salía la insignia de cuello de dama del Toisón de Oro, la prestigiosa orden de caballería fundada en 1429 y que ha estado ligada históricamente a las monarquías de España y Austria. Felipe VI aprobó el ingreso en la orden de su hija y heredera, Leonor de Borbón, en enero de 2018, coincidiendo con la celebración del 50 cumpleaños del Monarca.

La uniformidad de la Princesa de Asturias ha cumplido escrupulosamente con la Orden Ministerial número 6/1989, de 20 de enero, por la que se regula la denominación, composición y utilización de los distintas modalidades de uniformes en el seno de las Fuerzas Armadas. También con la Orden DEF/1756/2016, de 28 de octubre, por las que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas, y que está vigente en estos momentos.