Vigo se vuelca con los Reyes y la Princesa de Asturias en una parada militar sin desfile aéreo por las nubes bajas

Los Reyes de España y la Princesa de Asturias se han dado este sábado un auténtico baño de masas en Vigo, con motivo de la primera celebración en la ciudad del acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Los gritos de "Viva el Rey" o el "Viva los Reyes" han sido una constante durante toda la mañana, que se han unido también a algunas alabanzas a la heredera de la Corona, que levanta pasiones allí donde va.

Una cálida acogida –pese a que la climatología era más bien fresquita y con viento- que también han recibido los más de 3.000 militares y guardias civiles que han participado en la parada militar, que se ha celebrado junto a la playa de Samil, en un escenario que, al igual que buena parte de la ciudad, se había engalanado a conciencia para tan distinguida celebración. Multitud de banderas de España ondeaban al viento en los balcones de la ciudad.

El único punto negativo de la jornada ha sido la presencia de nubes bajas. Fenómeno que resta visibilidad y aumenta los riesgos del pilotaje o el descenso en paracaídas en estas exhibiciones. Debido a ello, se tuvo que suspender tanto el salto paracaidista de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA) que baja la bandera de España de los cielos como en desfile aéreo completo.

El acto ha comenzado poco después del mediodía, con la llegada de los Reyes y la Princesa Leonor de Borbón a la Tribuna Real. Allí han sido recibidos por Margarita Robles; la cúpula de las Fuerzas Armadas, encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general de Ejército Teodoro López Calderón; y diversas autoridades locales como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

También han estado presentes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la secretaría de Estado-directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcárcel; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero; así como diversas autoridades locales y autonómicas.

Empieza la parada militar

Con los Reyes y la Princesa ya en la Tribuna, y tras los protocolarios honores militares, se ha iniciado el izado de la bandera, momento en el que se ha vivido otro de los contratiempos de la jornada, pues se ha desprendido una pieza que sujetaba la bandera al mástil, haciendo caer la misma. El acto ha continuado con el guion previsto sin la bandera ondeando en el mástil, sino que se ha acercado otra enseña que ha sido sostenido por un militar.

Acto seguido, ha llegado el momento del emotivo homenaje a los militares de todos los tiempos caídos por España, que ha tenido lugar bajo los acordes de La muerte no es el final. En ese momento debía hacer su aparición la Formación Mirlo y sus aviones turbohélice Pilatus PC-21 para dibujar la bandera de España en el cielo de Vigo, pero las nubes bajas también han impedido esa aparición.

Desfile terrestre – motorizado

Con el desfile aéreo suspendido por las nubes bajas, el desfile terrestre lo ha abierto la sección de motos de la Guardia Real, con una veintena de motos Harley-Davidson modelo Electra Glide FLHTP Police; tras la cual han aparecido el mando del desfile; la unidad de veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil; así como los representantes de las asociaciones de discapacitados y reservistas voluntarios.

Segundos después ha llegado el estruendo a las calles viguesas, con el paso de los vehículos pesados del Ejército de Tierra: dos carros de combate Leopardo 2E, dos VCI (vehículo de combate de infantería) Pizarro y dos VCZAP (vehículo de combate de zapadores) Castor, dos obuses autopropulsados M-109, dos lanzadores de batería antiaéreas Patriot y un pequeño transporte oruga de las tropas de montaña.

Estos han dado paso a un escalón más ligero del Ejército de Tierra, conformado por obuses remolcados Light Gun, dos obuses remolcados SIAC, varios VAMTAC en diferentes configuraciones, un UGV o dron terrestre 6x6 Alano que está en servicio en La Legión, un perro robot que ha entrado en servicio en La Legión y una de las grandes novedades: el 8x8 Dragón. Uno en versión VCI (infantería) y otro en versión VCZAP (zapadores).

Tras los vehículos del Ejército de Tierra, han entrado en escena los de la Armada, de las que han desfilado ocho vehículos URO VAMTAC en diferentes configuraciones. Acto seguido ha llegado el turno del escalón motorizado del Ejército del Aire y el Espacio, que ha estado compuesto por vehículos URO VAMTAC en varias configuraciones, un par de vehículos Volkswagen Amarok y tres vehículos pesados con remolque.

El siguiente grupo de vehículos ha pertenecido a la Unidad Militar de Emergencias (UME), con varias motocicletas, varios vehículos URO VAMTAC, un vehículo autobomba, un vehículo pesado de intervención (VPI) nodriza o un vehículo quitanieves, entre ellos. Cerrando el desfile motorizado, la Guardia Civil con vehículo de atestados, furgones antidisturbios, un vehículo TEDAX con remolque, un vehículo portando una zodiac del GEAS y varias motos de la Agrupación de Tráfico y el Seprona.

Desfile terrestre – unidades a pie

Concluido el desfile motorizado ha llegado el turno de las unidades a pie, con la aparición en escena con una agrupación de la Guardia Real, a la que han seguido los estandartes de todas las unidades militares que han participado en el desfile. Acto seguido han salido los efectivos de la agrupación de la Armada, con una compañía mixta de marinería de la flota, una compañía de infantería de marina del TEAR y una compañía mixta de dos escuelas de especialidades.

La agrupación del Ejército del Aire y el Espacio, que ha incluido una escuadrilla de alumnos de la Academia General del Aire (AGA), una escuadrilla del EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas) -la unidad de operaciones especiales-, una escuadrilla de honores del grupo de seguridad. A continuación, ha desfilado una agrupación mixta con integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la Guardia Civil.

La quinta agrupación a pie ha sido la del Ejército de Tierra. Ha estado compuesta por elementos del Batallón de Infantería Motorizado 'Albuera' I/29, una compañía de la Brigada "Galicia" VII (BRILAT), una compañía del Mando de Transmisiones (MATRANS), una compañía de la Brigada "Almogávares" VI de Paracaidistas (BRIPAC) y una compañía del Mando de Tropas de Montaña (TMT).

Desfile terrestre – Unidades paso específico

Tras ellos, ha tocado el turno a las unidades con una cadencia específica. Con un rapidísimo ritmo de 160 pasos por minuto lo han hecho los militares del Tercio Gran Capitán de La Legión, acompañado por su mascota, un borrego de cuatro años llamado Baraka, que empieza a acumular un gran bagaje en desfiles. No en vano, Baraka ya desfiló en la Fiesta Nacional de 2025 y el DIFAS de 2024 en Oviedo.

Después ha aparecido en escena el Grupo de Regulares de Ceuta número 54 (Tabor Tetuán), que destaca por su cadencia de paso lenta (80 pasos por minuto) y por su llamativa vestimenta. La faja azul de su uniformidad y el azul de los bordados de su capa indica que su base se encuentra en Ceuta. Los de Melilla emplean el color rojo.

La parada militar ha enfilado su recta final con la aparición en escena de la Sección Hipomóvil de la Batería Real de la Guardia Real, cuyos llamativos caballos hispano-bretones tiraban de piezas Scheneider del calibre 75/28 del año 1.906. Después, un escuadrón de Sables de la Guardia Civil perteneciente a la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS).