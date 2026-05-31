Un informe del Congreso de EEUU alerta de que China está en el proceso de expansión nuclear más ambicioso de su historia

China se encuentra inmersa en la expansión de sus capacidades nucleares más importante y ambiciosa desde que desarrolló su primer arsenal atómico. Así lo advierte el informe China: Nuclear and Missile Proliferation, elaborado por el Congressional Research Service (CRS), el servicio de estudios del Congreso de Estados Unidos, que analiza la evolución del programa nuclear chino y sus implicaciones para el equilibrio estratégico internacional.

El documento, actualizado en las últimas semanas, sostiene que Pekín ha acelerado durante los últimos años la modernización de sus fuerzas nucleares con el objetivo de disponer de una capacidad de disuasión mucho más robusta. Según los analistas estadounidenses, el crecimiento del arsenal chino representa uno de los cambios más relevantes en el panorama militar global desde el final de la Guerra Fría.

El CRS señala que China está ampliando simultáneamente el número de ojivas nucleares disponibles y los sistemas capaces de transportarlas. Esta estrategia incluye la incorporación de nuevos misiles balísticos intercontinentales, el fortalecimiento de su flota de submarinos nucleares y la mejora de sus bombarderos estratégicos, configurando una tríada nuclear comparable a la de las principales potencias atómicas.

Uno de los elementos que más preocupa a Washington es la construcción de extensos campos de silos para misiles balísticos intercontinentales en distintas regiones del territorio chino. Estas instalaciones permitirían desplegar un número considerablemente mayor de vectores nucleares capaces de alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia, incluido el territorio continental de Estados Unidos.

El informe recuerda que el Departamento de Defensa estadounidense ha venido alertando de forma recurrente sobre la rapidez con la que avanza el programa nuclear chino. Las previsiones manejadas por las autoridades estadounidenses apuntan a que Pekín podría superar las 1.000 ojivas nucleares operativas durante la próxima década, consolidándose como un actor estratégico de primer nivel.

Además del incremento cuantitativo de su arsenal, China está desarrollando sistemas cada vez más sofisticados. El CRS destaca especialmente los avances en misiles hipersónicos, capaces de maniobrar durante el vuelo y de reducir significativamente la eficacia de los sistemas de defensa antimisiles actualmente desplegados por Estados Unidos y sus aliados.

Los expertos del Congreso estadounidense consideran que la estrategia china busca garantizar una capacidad de represalia creíble ante cualquier escenario de confrontación. Esta evolución supone un cambio notable respecto a la tradicional doctrina nuclear china, basada históricamente en mantener un arsenal relativamente reducido destinado exclusivamente a asegurar una respuesta ante un ataque enemigo.

El informe también examina las preocupaciones de Washington sobre la proliferación de tecnologías relacionadas con misiles y armamento estratégico. Aunque gran parte de estas inquietudes se remontan a décadas anteriores, Estados Unidos continúa monitorizando posibles transferencias de componentes y conocimientos sensibles que puedan contribuir al desarrollo de capacidades militares avanzadas en terceros países.

La expansión nuclear china coincide además con una etapa de creciente deterioro de los mecanismos internacionales de control de armamentos. La ausencia de nuevos acuerdos multilaterales y las tensiones entre las grandes potencias han incrementado la incertidumbre sobre la evolución futura del equilibrio nuclear global y sobre los riesgos asociados a una nueva carrera armamentística.

Para los autores del informe, el fortalecimiento de las capacidades nucleares de Pekín constituye uno de los principales desafíos estratégicos para Estados Unidos en el siglo XXI. El CRS concluye que la combinación de un arsenal en rápido crecimiento, nuevas tecnologías de ataque y una mayor capacidad de supervivencia operativa está transformando profundamente la posición de China dentro del sistema internacional.