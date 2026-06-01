Canadá podría reducir a un tercio su pedido de cazas F35 a Estados Unidos para comprar cazas Gripen a Suecia

El Gobierno de Canadá estudia modificar de forma sustancial su programa de renovación de la aviación de combate y reducir drásticamente el número de cazas F-35A que adquirirá a Estados Unidos. Según ha revelado el diario canadiense La Presse, el Ejecutivo de Mark Carney analiza la posibilidad de complementar la compra de aviones estadounidenses con una adquisición masiva de cazas Saab Gripen E de fabricación sueca.

La opción que se encuentra actualmente sobre la mesa supondría una profunda revisión del contrato firmado por Ottawa para adquirir 88 F-35A de quinta generación. Según las fuentes citadas por La Presse, Canadá podría limitar finalmente su compra a unas 30 aeronaves estadounidenses y completar el resto de sus necesidades operativas con alrededor de 60 cazas Gripen E, configurando una flota mixta sin precedentes en su fuerza aérea.

La información llega pocos días después de que el Gobierno canadiense anunciara negociaciones para la compra de seis aviones de alerta temprana GlobalEye desarrollados por la compañía sueca Saab. Esta decisión fue interpretada por numerosos analistas como una señal de la voluntad de Ottawa de diversificar sus proveedores de defensa y reducir la dependencia tradicional de la industria militar estadounidense en determinados programas.

La propuesta de Saab presenta importantes atractivos para Canadá desde el punto de vista industrial. La compañía sueca lleva años defendiendo que una eventual compra del Gripen permitiría desarrollar una amplia cadena de producción y mantenimiento dentro del país. Además, la empresa ha planteado la posibilidad de convertir a Canadá en un centro de fabricación para futuras exportaciones internacionales del avión de combate.

El debate también está condicionado por la evolución de las relaciones entre Ottawa y Washington. Diversos sectores políticos y empresariales canadienses consideran conveniente reforzar la autonomía estratégica nacional mediante una mayor diversificación de socios industriales. En este contexto, la combinación de sistemas estadounidenses y europeos aparece como una fórmula capaz de equilibrar las necesidades operativas del país.

No obstante, la opción de una flota mixta también genera importantes interrogantes. Operar simultáneamente dos modelos de cazas obligaría a mantener cadenas logísticas, programas de formación, simuladores y estructuras de mantenimiento diferentes. Esta circunstancia incrementaría los costes operativos y podría complicar la gestión de una fuerza aérea que durante años ha buscado estandarizar sus capacidades en torno a una única plataforma.

Los defensores del F-35 recuerdan además que Canadá ya ha realizado inversiones relevantes en infraestructuras, entrenamiento y adaptación de bases aéreas para la llegada del avión estadounidense. También destacan las ventajas de interoperabilidad que ofrece el programa Joint Strike Fighter con los principales aliados de la OTAN, especialmente con Estados Unidos, principal socio militar canadiense dentro de la arquitectura de defensa norteamericana.

Las diferencias políticas entre Canadá y Estados Unidos son las que han provocado que pueda haber cambios en la compra de cazas por parte de Ottawa. Saab irrumpió en el programa de cazas canadiense con una oferta económica por 72 unidades el pasado mes de enero. Un movimiento que no gustó nada en Estados Unidos, que ha amenazado con romper los acuerdos de defensa aérea.