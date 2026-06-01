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Defensa

La Armada francesa incauta un barco procedente de Rusia que operaba bajo sanciones internacionales

El Elíseo denuncia que el buque 'Tagor' cambiaba de bandera para evadir los castigos de la comunidad internacional.

| Agencias
El Elíseo denuncia que el buque 'Tagor' cambiaba de bandera para evadir los castigos de la comunidad internacional.
EFE

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que la Armada francesa incautó el domingo en aguas del océano Atlántico un petrolero que había zarpado de Rusia y que se hallaba "bajo sanciones internacionales".

En un post de X, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado que "la Armada francesa incautó ayer por la mañana otro petrolero sujeto a sanciones internacionales, el Tagor, que había zarpado de Rusia. Nuestra determinación es inquebrantable y absoluta".

Asimismo, ha señalado que la operación se ha realizado con el apoyo de "varios socios", entre ellos, el Reino Unido. Además, ha subrayado que "es inaceptable que haya barcos que se salten las sanciones internacionales, violen el derecho marítimo y financien la guerra que lleva Rusia contra Ucrania desde hace más de cuatro años'".

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La intercepción se ha producido a más de 400 millas náuticas al oeste de Bretaña. La Prefectura Marítima del Atlántico ha señalado que la Armada francesa está escoltando al petrolero para proceder con el reconocimiento del navío y de la documentación. Tras la constatación de que el petrolero había cambiado varias veces de pabellón —es decir, un cambio de registro para dificultar su rastreo—, las fuerzas francesas han decidido incautarlo.

Asimismo, Macron ha recordado que "estos navíos que no respetan las más elementales reglas marítimas constituyen igualmente una amenaza para el medioambiente y para la seguridad de todos".

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