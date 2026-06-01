La Armada pisa el acelerador para comprar y canibalizar los cazas Harrier que EEUU da de baja esta misma semana

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos dice adiós a su flota de cazas AV-8B Harrier II que ha prestado servicio durante más de cuatro décadas. Lo hace en una ceremonia de cuatro días en la base de Cherry Point (Carolina del Norte). El último vuelo programado tendrá lugar este miércoles 3 de junio. A partir de ahí, las unidades van a ser dadas de baja y sustituidas por los nuevos cazas F35B de quinta generación.

La previsión es que una parte de los que están activos sean dados de baja inmediatamente y que otra parte de los cazas queden activos en tareas de apoyo hasta la conclusión del año fiscal estadounidense 2026, que tendrá lugar el 30 de septiembre de este año, antes de su retirada definitiva y desmantelamiento. Ahora mismo habría unos 10-20 cazas operativos en el escuadrón VMA-223 Bulldogs y unos 70 en inventario para uso de piezas.

Este movimiento a la otra orilla del Océano Atlántico era una fecha marcada en rojo en España desde hace tiempo. La Armada española necesita extender la vida operativa de sus Harrier AV-8B y para ella adquirir las unidades dadas de baja en Estados Unidas y las que están todavía en inventario es absolutamente crucial para extender la vida útil de sus unidades, canibalizando piezas utilizables, pues hace años que ya no se fabrican piezas ni repuestos de fábrica.

De hecho, el plan de la Armada española para mantener operativos los cazas Harrier hasta el año 2032 pasa por comprar los viejos cazas de Estados Unidos e Italia, así como sus unidades en inventario. Así lo explicó en septiembre de 2025 el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro. La de Estados Unidos es la primera fecha clave para el plan, pues Italia no dará de baja sus Harrier hasta 2027 o 2028.

Una de las opciones que está estudiando ahora mismo la Armada es aprovechar el despliegue del BPE Juan Carlos I en la Costa Este de Estados Unidos durante este verano para embarcar células de Harrier retirados y traerlos a España a bordo del buque. Podrían ser traslados en la cubierta del barco y esto permitiría su posterior despiece en Rota (Cádiz), asegurando repuestos críticos para los cazas españoles y abaratando costes.

El Juan Carlos I y su grupo de combate han zarpado rumbo a Estados Unidos justo después de participar en el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Van a participar durante el mes de junio en varios ejercicios y maniobras junto a la Armada de Estados Unidos en la costa Este del país, para desplazarse después a Nueva York para participar el 4 de julio en una gran parada naval motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

La Armada también tiene entre sus objetivos intentar aprovechar todo lo utilizable que quede en los depósitos logísticos y centros de almacenamiento de Estados Unidos, haciendo una compra directa de los inventarios. Una de las grandes preocupaciones será el traslado del material, que tendría que hacerse por vía aérea, preocupando especialmente las células –el armazón mecánico completo de la aeronave– por su tamaño.

La extensión de la vida operativa de los Harrier evidencia la ausencia de alternativa disponible a corto plazo. En el mercado internacional, la única opción real de sustitución es el F-35B de Lockheed Martin, ya en servicio en países como Estados Unidos, Reino Unido e Italia, que también venían empleando los Harrier. Sin embargo, el Gobierno optó el pasado verano por descartar la familia F-35, cerrando así la principal vía de relevo para la aviación embarcada.

Esta decisión complica de forma significativa el futuro de la aviación de ala fija embarcada de la Armada, una capacidad que solo mantienen un número muy reducido de marinas en el mundo. En paralelo, se estudia la posibilidad de desarrollar un portaaviones convencional propio, pero su entrada en servicio no se espera antes de 2040, lo que abre un largo periodo de incertidumbre sobre qué aeronaves podrían operar desde él.