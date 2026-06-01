Ucrania pide a EEUU fabricar misiles interceptores Patriot: gasta cada mes el triple de los que se fabrican

Ucrania ha trasladado a Estados Unidos la necesidad de incrementar de forma urgente la producción de interceptores del sistema Patriot o, en su defecto, obtener una licencia para fabricarlos en territorio aliado. La petición se produce en un contexto de creciente presión sobre las defensas antiaéreas ucranianas, sometidas a ataques rusos cada vez más intensos y frecuentes contra infraestructuras críticas del país.

Según ha informado CBS News, el presidente ucraniano Volodímir Zelenskiy habría planteado directamente a Washington la opción de producir bajo licencia el misil interceptor Patriot PAC-3 MSE, la versión más avanzada del sistema. Esta alternativa permitiría aliviar la dependencia exclusiva de la producción estadounidense y acelerar la disponibilidad de munición para cubrir las necesidades operativas en el frente de guerra aéreo.

El principal problema señalado por las autoridades ucranianas es el desajuste entre consumo y producción. En determinados periodos, Kiev estaría utilizando cada mes hasta tres veces más interceptores Patriot de los que la industria estadounidense es capaz de fabricar. Este desequilibrio ha generado tensiones en la cadena logística de suministros y ha obligado a priorizar envíos entre aliados de la OTAN.

El sistema Patriot se ha convertido en uno de los pilares de la defensa aérea de Ucrania frente a misiles balísticos y de crucero rusos. Su versión PAC-3 MSE está diseñada para interceptar amenazas de alta velocidad mediante impacto directo, lo que la hace especialmente valiosa frente a sistemas como los Iskander o los Kinzhal empleados por Moscú en ataques de largo alcance.

El problema de fondo reside en la limitada capacidad de producción industrial de este tipo de municiones. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por aumentar el ritmo de fabricación desde el inicio de la guerra, la demanda generada por Ucrania y otros países usuarios del sistema ha superado las previsiones iniciales, generando cuellos de botella en la entrega de interceptores.

La solicitud ucraniana de acceso a la producción bajo licencia supone un cambio relevante en la estructura tradicional del suministro de armamento occidental. Implicaría trasladar parte de la fabricación fuera de Estados Unidos o establecer líneas de producción adicionales en países aliados, con el objetivo de acelerar la entrega de misiles y reducir la dependencia de un único nodo industrial.