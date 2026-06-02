Airbus muestra el primer Eurofighter Halcón I del Ejército del Aire recién salido de la línea de ensamblaje

Airbus ha mostrado el primer Eurofighter Typhoon del programa Halcón I destinado al Ejército del Aire y del Espacio tras completar su ensamblaje en las instalaciones que la compañía tiene en Getafe (Madrid). La aeronave ya ha abandonado la línea de producción y entra ahora en la fase previa a las pruebas de validación, un hito que acerca su incorporación operativa a las fuerzas aéreas españolas.

La empresa ha señalado que todo está preparado para llevar a cabo la primera puesta en marcha de los motores y el vuelo inaugural del aparato. También ha señalado que los veinte aviones incluidos en el programa Halcón I incorporarán radar E-Scan de barrido electrónico, una de las principales mejoras tecnológicas de esta versión del Eurofighter, cuyas entregas comenzarán a realizarse a lo largo de este mismo año.

La presentación del primer Halcón I se produce en un momento de profunda transformación de las capacidades aéreas del Ejército del Aire y el Espacio, que en los últimos años ha lanzado varios programas para modernizar su flota de combate y garantizar el relevo de aeronaves que se aproximan al final de su vida operativa, especialmente de los cazas F-18 Hornet, que son los más veteranos que tiene en servio.

El programa Halcón I fue contratado en 2021 con una inversión de más de 2.000 millones para la adquisición de veinte cazas Eurofighter de última generación (Tranche 4). Posteriormente recibió financiación adicional para completar diversos requisitos asociados. Estas aeronaves están destinadas a sustituir a los F-18 Hornet más veteranos del Ejército del Aire y del Espacio, desplegados hasta ahora en la base aérea de Gando, en Canarias.

La llegada de los nuevos Eurofighter permitirá retirar progresivamente esos F-18, considerados los más antiguos de la flota española. Además de mejorar las capacidades de combate aire-aire y aire-superficie, los nuevos aparatos incorporan sistemas de misión más avanzados, mayor capacidad de procesamiento y sensores de última generación, lo que supone un importante salto tecnológico respecto a los aviones a los que reemplazarán.

A esta iniciativa se suma el programa Halcón II, formalizado con una inversión superior a los 4.000 millones de euros para la compra de otros 25 Eurofighter. Este segundo lote tiene como objetivo sustituir parte de los F-18 desplegados en la península, concretamente en las bases de Torrejón de Ardoz y Zaragoza. Entre ambos programas, España incorporará 45 nuevos cazas para renovar una parte sustancial de su aviación de combate.