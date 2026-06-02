Defensa abre una de las mayores convocatorias para ingresar en las Fuerzas Armadas: más de 4.500 plazas

El Ministerio de Defensa ha abierto en las últimas horas el plazo de inscripción para el segundo ciclo de selección de la convocatoria de 2026 destinada al acceso a las escalas de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas. La oferta alcanza las 4.523 plazas, una de las cifras más elevadas de los últimos años, y permitirá incorporar nuevos efectivos a unidades repartidas por todo el territorio nacional durante los próximos meses.

La distribución de las vacantes concentra el mayor número de puestos en el Ejército de Tierra, que contará con 3.200 plazas disponibles. De ellas, 320 podrán ser solicitadas por ciudadanos extranjeros en las condiciones previstas por la normativa vigente. Por su parte, la Armada incorpora 693 plazas en esta convocatoria, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio ofrece otras 630 plazas para reforzar sus distintas unidades operativas.

Dentro del volumen total de plazas, Defensa ha reservado 50 vacantes con baremación específica para deportistas de alto nivel. Esta medida busca facilitar el acceso de perfiles con una destacada trayectoria deportiva, permitiendo compatibilizar la incorporación a las Fuerzas Armadas con el reconocimiento de méritos adquiridos en competiciones oficiales. La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas para atraer talento procedente de diferentes ámbitos.

Los interesados podrán formalizar su solicitud por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa o de manera presencial en las Subdelegaciones de Defensa distribuidas por las distintas provincias españolas. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 12 de julio. Toda la información relativa al procedimiento, requisitos y fases del proceso selectivo se encuentra disponible en la página web oficial de reclutamiento.

Una vez completadas las distintas pruebas y fases de evaluación previstas en el proceso, los candidatos que obtengan plaza recibirán destino en los correspondientes centros de formación militar. La fecha fijada para la incorporación de los seleccionados es el 3 de noviembre de 2026. A partir de ese momento comenzará el periodo de instrucción y preparación necesario para integrarse posteriormente en las unidades asignadas.