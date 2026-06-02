El órgano de control de EEUU dice que el Pentágono redujo su plantilla sin analizar las consecuencias que podría tener

El organismo de control del Congreso de los Estados Unidos (GAO) ha publicado un informe que denuncia que los líderes del Pentágono recortaron la plantilla de su departamento en más de un 10% con una absoluta falta de consideración por los efectos operativos, careciendo a día de hoy de planes para evaluar dicho impacto, según recoge Defense One.

El Departamento de Defensa se deshizo de 78.000 empleados civiles en 2025 mediante una combinación de renuncias voluntarias, despidos involuntarios y una congelación de contrataciones que se tradujo en casi 60.000 nuevas incorporaciones menos en comparación con los registros de los últimos años. El texto de la auditoría subraya que la cúpula militar no analizó de manera consistente las repercusiones de estas reducciones de fuerza laboral y no dispone de un plano de ruta para extraer lecciones aprendidas de este proceso.

El plan de recorte de la administración Trump

Poco después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, asumiera el cargo, el Pentágono anunció una previsión inicial de recorte de entre el 5% y el 8% de su plantilla civil. En el plazo de un año, la cifra total de afectados escaló hasta los 110.000 civiles —aproximadamente el 14% del personal civil del Departamento de Defensa—, incluyendo el despido de empleados en período de prueba, renuncias diferidas y jubilaciones anticipadas voluntarias. La pérdida definitiva se situó finalmente en poco más del 10% debido a la contratación excepcional de unas 30.000 personas destinadas a una lista reducida de puestos de trabajo que estaban exentos de la congelación general de contrataciones del Ejecutivo.

La investigación de la GAO detalla que de las 28 agencias de Defensa, oficinas y organizaciones que fueron seleccionadas como objetivo para los recortes de personal por la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2026 de la administración Donald Trump, al menos tres de ellas no entregaron al Congreso la explicación obligatoria sobre los motivos y el método de ejecución de dichos despidos.

Las entidades señaladas por este incumplimiento normativo son el Estado Mayor Conjunto, la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa y la Agencia de Auditoría de Contratos de Defensa. Según recoge el documento, los funcionarios de estos departamentos alegaron que el Pentágono no les había proporcionado ninguna directriz sobre cuándo y cómo realizar y documentar el citado análisis de impacto.

La ausencia de planes para evaluar cómo han afectado estos recortes a la productividad militar coincide con una crisis interna en el personal. El informe de la GAO apunta a una encuesta publicada el pasado mes de marzo por la Alianza para el Servicio Público, que constata que la moral de los empleados del Pentágono se ha hundido bajo la actual dirección. Los datos de dicho muestreo reflejan que solo el 9% de los empleados del Departamento del Ejército se mostraron de acuerdo con la afirmación de que el equipo de liderazgo político del secretario Pete Hegseth genera niveles altos de motivación en la fuerza laboral, y se posiciona como la tasa de satisfacción más baja de todas las grandes agencias gubernamentales analizadas.