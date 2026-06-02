Rusia resucita un truco de la I Guerra Mundial para engañar a los drones guiados por IA

Las redes militares ucranianas han difundido las primeras imágenes de camiones pesados rusos KamAZ y Ural repintados con un patrón de camuflaje tipo 'cebra', una técnica disruptiva que busca neutralizar los ataques de los drones guiados por inteligencia artificial, según adelanta un análisis de la cabecera especializada The War Zone (twz.com). Esta contramedida imita el histórico diseño dazzle empleado por la Royal Navy británica a partir de 1917 para evitar que los submarinos alemanes calcularan el rumbo y la velocidad de sus buques. Ahora, el objetivo de las fuerzas rusas no es engañar al ojo humano a través de un periscopio, sino sabotear el reconocimiento de formas de los algoritmos de visión computacional integrada en el armamento autónomo de Ucrania.

📸: Ukrainian channels have published images of a Russian KamAZ truck repainted in a "zebra" camouflage pattern, reportedly intended to complicate targeting by American-made Hornet UAVs, which are said to use AI-assisted terminal guidance — #DroneWars pic.twitter.com/nBOa0LxO6n — Drone Wars (@Drone_Wars_) May 29, 2026

El desafío de la visión artificial en el frente

El despliegue de esta pintura geométrica responde directamente a la proliferación de drones ucranianos que operan con sistemas de inteligencia artificial. Estos dispositivos utilizan el aprendizaje automático para identificar, clasificar y fijar objetivos de manera autónoma, lo que les permite mantener el ataque incluso si las defensas electrónicas rusas logran cortar el enlace de radio con el operador humano.

Al distorsionar de forma extrema las líneas del chasis, el capó y las ruedas de los camiones logísticos, el patrón de alto contraste busca que el agente de IA a bordo del dron sea incapaz de verificar que se encuentra ante un objetivo válido, impidiendo que el software alcance el umbral de confirmación necesario para iniciar la fase de impacto cinético.

De los neumáticos en bombarderos a las rayas de cebra

Esta no es la primera solución improvisada que adopta el estamento militar ruso en la retaguardia para proteger sus activos logísticos y estratégicos. La técnica de la pintura disruptiva se suma a la evolución de las jaulas de protección metálicas, conocidas en el argot militar como cope cages, y al uso de los llamados tanques tortuga blindados con coberturas adicionales de metal.

El antecedente más directo de esta contramedida específica se registró en agosto de 2023, cuando la inteligencia satelital detectó que la Fuerza Aérea de Rusia cubrá las alas y el fuselaje de sus bombarderos estratégicos Tu-95MS con neumáticos usados en la base aérea de Engels-2. Altos cargos tecnológicos del Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmaron posteriormente que dicha acumulación de caucho lograba confundir a los modelos de visión por ordenador de los misiles de crucero ucranianos al desdibujar por completo la silueta aérea estándar de los aviones.

Limitaciones frente a los sensores térmicos

Pese al esfuerzo logístico por aplicar este patrón de pintura sobre todas las superficies externas de los camiones, la efectividad del camuflaje geométrico cuenta con vulnerabilidades críticas en el campo de batalla moderno. Las marcas de alto contraste en blanco y negro resultan altamente visibles en entornos naturales, lo que expone a los vehículos a una detección inmediata si entran en el rango visual de observadores humanos o de drones de reconocimiento convencionales.

Asimismo, los expertos en tecnología militar señalan que el rendimiento de este camuflaje pasivo depende del tipo de sensor del vector atacante. Aunque los algoritmos electroópticos en el espectro visible sufren distorsiones ante las líneas oblicuas y los gradientes de textura, los sensores infrarrojos y térmicos de onda larga no se ven afectados por el color de la pintura, ya que rastrean las emisiones de calor del motor y los sistemas mecánicos del camión.