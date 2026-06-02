Estados Unidos estudia la posibilidad de desplegar armamento nuclear en Polonia y los países bálticos

Estados Unidos y varios aliados de la OTAN mantienen conversaciones internas sobre la posibilidad de ampliar el despliegue de capacidades vinculadas a la disuasión nuclear a nuevos países miembros de la Alianza Atlántica. Estas se centrarían en despliegue avanzado de los denominados aviones de doble capacidad (Dual-Capable Aircraft, DCA), aeronaves capaces de realizar misiones convencionales y de transportar armamento nuclear estadounidense dentro del sistema de disuasión compartida de la OTAN.

Según informan Financial Times y Defense News las discusiones entre los aliados se encontrarían en una fase preliminar y no existiría un acuerdo inminente para ampliar el número de países anfitriones. La arquitectura de disuasión nuclear de la OTAN contempla actualmente el almacenamiento de bombas nucleares estadounidenses en varias bases aéreas europeas.

Estas capacidades están desplegadas en Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Turquía y Reino Unido, donde se encuentran integradas dentro de los mecanismos de defensa colectiva de la Alianza.

Disuasión avanzada

Y es que los aviones de doble capacidad desempeñan un papel esencial en este sistema, ya que permiten mantener operativa la capacidad de respuesta nuclear compartida entre Estados Unidos y determinados aliados europeos.

Varios países situados en el flanco oriental de la OTAN han mostrado interés en albergar este tipo de capacidades. Entre ellos destacan Polonia y los Estados bálticos, que consideran prioritario reforzar los mecanismos de disuasión frente a Rusia en el actual contexto de seguridad europeo. El expresidente de Polonia, Andrzej Duda, llegó a manifestar públicamente su disposición a acoger armamento nuclear estadounidense en territorio polaco como medida de refuerzo de la seguridad nacional. Aunque el actual Gobierno, que encabeza Karol Nawrocki, ha rebajado ese planteamiento, el debate continúa abierto en Varsovia.

Por otro lado, Polonia ha reforzado su cooperación con Francia en materia de disuasión estratégica. Varsovia se ha sumado al esquema francés de 'disuasión avanzada', una iniciativa que contempla ampliar el alcance de la protección que ofrece la capacidad nuclear francesa a determinados europeos.