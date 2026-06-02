Las imágenes del curso de paracaidismo de Leonor de Borbón que avanzó el rokiski que lució en el DIFAS 2026
La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha concluido el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la base aérea de Alcantarilla (Murcia). La finalización de este curso ya lo avanzó el hecho de que luciese el rokiski paracaidista durante el acto central del Día de las Fuerzas Armadas.
La Princesa de Asturias revisa su equipamiento antes de realizar su primer salto paracaidista en modo automático.
Alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio chequean junto al instructor de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” el material previsto para el salto.
Charla entre instructores de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” y alumnos del curso básico de paracaidismo previo a su primer salto.
El instructor de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” da las últimas explicaciones antes del salto.
El instructor de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” da explicaciones técnicas antes del salto.
La Princesa de Asturias realiza los últimos ajustes al equipamiento con el que saltará por primera vez en paracaídas.
Alumnos del curso básico de paracaidismo realizan comprobaciones antes de su primer salto.
Alumnos del curso básico de paracaidismo observan como sus compañeros han empezado a saltar por primera vez en la Base Aérea de Alcantarilla
Momentos previos al vuelo en el que la Princesa de Asturias saltará en paracaídas en modo automático por primera vez.
Fotografía de grupo de la subpatrulla de la que forma parte la Princesa de Asturias en el curso básico de paracaidismo.
Embarque al avión desde el que la Princesa de Asturias realizará su primer salto en paracaídas.
Compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio antes de realizar el salto
Últimos chequeos a bordo del avión C-212 Aviocar antes de realizar su primer salto en paracaídas
Su Alteza Real la Princesa saluda a sus compañeros antes de realizar el salto en paracaídas.
Primer salto en paracaídas de la Princesa de Asturias.
Primer salto en paracaídas de la Princesa de Asturias.
Primer salto en paracaídas de la Princesa de Asturias.
Primer salto en paracaídas de la Princesa de Asturias.
Primer salto en paracaídas de la Princesa de Asturias.
Momento en que la Princesa de Asturias voltea al realizar la toma de tierra tras realizar su primer salto en paracaídas.
Instructores de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” y alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio vuelven al punto de encuentro tras realizar su primer salto.
La Princesa de Asturias comenta con sus compañeros e instructores de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” sus impresiones tras realizar su primer salto.
Compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio comentan sus sensaciones tras realizar su primer salto a los instructores de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada".
Fotografía de grupo de los instructores y alumnos de la subpatrulla que realizó su primer salto.
Fotografía de grupo del curso básico de paracaidismo tras realizar su primer salto el pasado mes de mayo.