La Unión Europea pone a prueba en Zaragoza su nueva capacidad de despliegue rápido con 2.500 militares de 13 países

La Unión Europea ha iniciado uno de sus ejercicios militares más ambiciosos para comprobar su capacidad de reaccionar de forma autónoma ante una crisis. Las maniobras, denominadas LIVEX26 y enmarcadas en el programa MILEX26, reúnen a 2.500 militares procedentes de 13 países miembros y tienen como escenario principal el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, uno de los mayores campos de maniobras de Europa.

El objetivo principal del ejercicio es evaluar la Capacidad de Despliegue Rápido (RDC), una fuerza creada por la Unión Europea para intervenir con rapidez en conflictos y situaciones de emergencia fuera de sus fronteras. Esta estructura puede movilizar hasta 5.000 efectivos e integra capacidades terrestres, aéreas, marítimas, espaciales y cibernéticas, convirtiéndose en uno de los pilares de la nueva política europea de seguridad y defensa.

Las maniobras forman parte de la denominada Brújula Estratégica, la hoja de ruta aprobada por los Veintisiete para reforzar la autonomía militar europea y reducir su dependencia de aliados externos. Con este ejercicio, Bruselas pretende demostrar que la Unión Europea puede actuar como proveedor de seguridad y desplegar fuerzas de manera rápida y coordinada ante una crisis en su vecindad o en otros escenarios internacionales.

España ejerce como nación marco del despliegue y aporta más de 1.600 militares, es decir, cerca de dos tercios del contingente total. El núcleo del Grupo de Combate de la Unión Europea está formado por la Brigada Canarias XVI, apoyada por unidades blindadas, de artillería, ingenieros y aviación. Además, participa una compañía del Ejército portugués integrada en la agrupación táctica multinacional.

La estructura de mando se articula en tres niveles. La dirección estratégica corresponde a la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución de la Unión Europea, con sede en Bruselas. El mando operativo recae en el Eurocuerpo, desplegado en Zaragoza como cuartel general de la fuerza, mientras que sobre el terreno actúa el Grupo de Combate de la UE liderado por España.

El ejercicio permitirá poner a prueba capacidades muy diversas. Entre los medios desplegados figuran carros de combate Leopardo 2A4, vehículos de combate Pizarro, drones de reconocimiento, helicópteros Super Puma y AB-212, además de sistemas de guerra electrónica, inteligencia, reconocimiento, transmisiones y defensa nuclear, biológica y química. También participan unidades de Policía Militar, equipos cinológicos y elementos sanitarios especializados.

Uno de los aspectos más complejos de la operación ha sido el traslado de tropas y material desde Canarias hasta la Península. El despliegue se desarrolla en cinco fases e implica el movimiento de personal, vehículos y equipamiento militar tanto por vía marítima como aérea. La organización pretende evaluar no solo la capacidad de combate, sino también la rapidez logística de una futura fuerza europea de intervención.

El despliegue comenzó a finales de mayo y se completará el próximo 9 de junio. La fase culminante tendrá lugar el 18 de junio con una demostración táctica con fuego real ante autoridades civiles y militares internacionales. En ese escenario ficticio de crisis se examinará la capacidad de coordinación de los mandos europeos y la eficacia operativa de las fuerzas desplegadas en Zaragoza.