China pone a flote un nuevo submarino con un desarrollo aerodinámico innovador y sin la tradicional torre de mando

China ha botado un nuevo submarino de diseño hasta ahora desconocido que está despertando el interés de los analistas navales por sus características poco habituales. La embarcación ha sido detectada en los astilleros Jiangnan de Shanghái y destaca por una configuración extremadamente estilizada, con una estructura superior mínima y sin la tradicional torre de mando que caracteriza a la inmensa mayoría de submarinos militares modernos.

Según ha informado Naval News a partir del análisis realizado por el especialista H. I. Sutton, el nuevo submarino fue identificado mediante imágenes satelitales tomadas entre finales de mayo y principios de junio. Las fotografías muestran una plataforma de gran tamaño con una silueta muy diferente a la de los submarinos actualmente en servicio en la Armada china, lo que apunta a una nueva generación de diseños.

Las estimaciones realizadas a partir de las imágenes disponibles sitúan la eslora del submarino en torno a los 120 metros y su manga entre los 10 y los 11 metros. Sin embargo, Pekín no ha anunciado oficialmente el programa ni ha facilitado detalles sobre las capacidades del buque. Esta falta de información ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre su verdadera naturaleza y sobre la misión para la que ha sido concebido.

Una de las principales incógnitas es si se trata del esperado submarino nuclear de ataque Tipo 095, una plataforma llamada a reforzar las capacidades oceánicas de la Armada del Ejército Popular de Liberación. Otros expertos consideran posible que corresponda a un programa completamente nuevo. También existe debate sobre su sistema de propulsión, aunque la hipótesis más extendida apunta a una planta nuclear de nueva generación.

El diseño ha llamado especialmente la atención por la práctica ausencia de una vela convencional, un elemento que normalmente alberga sensores, periscopios y otros sistemas esenciales. Los analistas creen que China podría haber integrado estos equipos de forma diferente para mejorar la discreción acústica e hidrodinámica del submarino. De confirmarse esta teoría, supondría una innovación significativa respecto a los diseños tradicionales empleados por otras potencias navales.

La aparición de esta nueva plataforma se enmarca en la rápida expansión de la flota submarina china. Durante los últimos años, Pekín ha acelerado la construcción de nuevas unidades y ha incorporado varias clases de submarinos a un ritmo muy superior al de las marinas occidentales. Si finalmente este programa entra en producción en serie, podría representar un nuevo salto cualitativo en las capacidades submarinas chinas en el Indo-Pacífico.