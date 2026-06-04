El último ataque de largo alcance de Ucrania en Rusia: drones hacen blanco en la corbeta RFS Boiky en San Petersburgo

El último ataque de largo alcance de Ucrania sobre territorio ruso ha vuelto a tener como objetivo principal un área de instalaciones militares en la región de San Petersburgo. Hasta allí han llegado los últimos drones kamikaze lanzados por el Gobierno de Kiev, que han conseguido sortear las defensas aéreas rusas en la zona del Báltico y alcanzar infraestructuras navales sensibles de la Armada rusa.

Entre los objetivos alcanzados, según ha detallado Reuters, figura la corbeta rusa RFS Boikiy, un buque de la Flota del Báltico que habría sido alcanzado mientras estaba en tareas de mantenimiento en base naval de Kronstadt. Moscú no ha confirmado los daños, mientras Kiev mantiene su habitual política de reivindicar operaciones en territorio ruso a gran profundidad, apoyándose en imágenes difundidas fuentes abiertas.

El ataque refleja la capacidad creciente de Ucrania para proyectar poder mediante drones de largo alcance, alcanzando objetivos situados a más de mil kilómetros del frente, lo que supone un desafío directo a las defensas aéreas rusas desplegadas en el noroeste del país y en las inmediaciones de San Petersburgo en un contexto de intensificación constante del conflicto militar en los últimos meses en curso.

La corbeta RFS Boikiy forma parte de la Flota del Báltico rusa y representa una de las unidades ligeras destinadas a patrulla y defensa en el entorno marítimo del noroeste. Su presencia en Kronstadt subraya la importancia estratégica de esta base naval, clave para la protección de San Petersburgo y el acceso ruso al mar Báltico en el marco de la doctrina naval rusa en la región.