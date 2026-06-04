Un casco azul serbio muere y dos españoles resultan heridos en un ataque en el sur de Líbano

Un militar serbio integrado en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha fallecido y dos soldados españoles han resultado heridos en un ataque registrado en las últimas horas en el sur del país. El incidente se ha producido cerca de Marjayoun, una de las áreas donde operan los contingentes internacionales desplegados para supervisar el cumplimiento de los acuerdos en torno a la situación de la Blue Line.

Según ha informado la misión de la ONU, varios proyectiles de mortero impactaron en las proximidades de una posición de los cascos azules. Como consecuencia de la explosión, el militar serbio sufrió heridas de extrema gravedad y fue evacuado de urgencia a un hospital de Beirut. Pese a los esfuerzos de los equipos médicos, el soldado terminó falleciendo horas después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Los dos militares españoles afectados en el ataque resultaron heridos de carácter leve. Ambos recibieron asistencia médica en instalaciones de la propia misión y, según las primeras evaluaciones, sus vidas no corren peligro. Las autoridades militares españolas mantienen un seguimiento permanente de su evolución y han activado los protocolos habituales para este tipo de incidentes en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

La FINUL ha abierto una investigación para determinar con exactitud el origen de los disparos y las circunstancias que rodearon el ataque. La misión ha señalado que trabaja en coordinación con las fuerzas armadas libanesas para recopilar pruebas y esclarecer los hechos. La ONU también ha reclamado que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia lo antes posible.

Las Fuerzas Armadas españolas mantienen uno de los contingentes más importante de la FINUL, con cerca de 700 militares, destinados principalmente en el sector oriental de la misión. Su base principal está en Marjayoun. Desde su despliegue en el país, las tropas españolas participan en tareas de vigilancia, patrulla y apoyo a las autoridades locales.