Brasil anuncia su intención de comprar otros 20 cazas Gripen adicionales para su Fuerza Aérea

Brasil ha anunciado su intención de adquirir otros 20 cazas Gripen para reforzar la capacidad operativa de su Fuerza Aérea, una decisión que ampliaría significativamente el programa de modernización iniciado hace más de una década. El anuncio ha sido realizado durante la visita oficial del ministro de Defensa brasileño, José Múcio Monteiro, a Suecia, donde mantuvo reuniones con representantes del Gobierno sueco y de la industria aeronáutica del país.

La posible compra se sumaría al contrato firmado en 2014 entre Brasil y la compañía sueca Saab para el suministro de 36 cazas Gripen E y F. Aquel acuerdo, valorado en varios miles de millones de dólares, incluía un amplio programa de transferencia tecnológica y la participación de la industria brasileña en la fabricación y mantenimiento de las aeronaves destinadas a la Fuerza Aérea Brasileña.

La intención de adquirir un segundo lote fue confirmada por el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, quien señaló que las conversaciones entre ambos países avanzan en una dirección positiva. Aunque todavía no se ha firmado un contrato definitivo, las autoridades suecas consideran que la ampliación del programa constituye un paso natural tras los resultados obtenidos durante la ejecución del acuerdo original y la creciente cooperación bilateral.

Uno de los aspectos más relevantes de la operación es que parte de los nuevos aparatos podrían ser ensamblados en Brasil. La colaboración entre Saab y Embraer ha permitido desarrollar capacidades industriales locales y formar personal especializado en diseño, integración y mantenimiento de aeronaves de combate avanzadas. Esta cooperación es considerada estratégica por Brasil para fortalecer su autonomía tecnológica.

El anuncio coincide además con la presentación del primer Gripen F biplaza desarrollado específicamente para Brasil. Esta versión está destinada tanto al entrenamiento avanzado de pilotos como a misiones operativas complejas. El programa brasileño se ha convertido en una referencia dentro de la estrategia internacional de Saab, al integrar producción local, transferencia de conocimientos y participación activa de empresas nacionales.

Si finalmente se formaliza la compra, la Fuerza Aérea Brasileña dispondrá de una flota de 56 Gripen, consolidando uno de los procesos de modernización militar más importantes de América Latina. Los nuevos cazas contribuirán a sustituir progresivamente aeronaves más antiguas y reforzarán la capacidad de vigilancia, defensa aérea y proyección estratégica del país en un entorno regional cada vez más competitivo.