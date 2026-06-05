La Cámara de EEUU aprueba ayuda militar a Ucrania con el apoyo de un sector del Partido Republicano

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una ley que contempla financiación militar para Ucrania y nuevas sanciones contra Rusia. La iniciativa ha salido adelante gracias al respaldo de la bancada demócrata y de 18 representantes republicanos. A partir de este momento el texto debe continuar su tramitación en el Senado.

La votación se ha producido después de más de un año de bloqueo parlamentario. La propuesta, impulsada por el representante demócrata por Nueva York Gregory Meeks, ha obtenido 226 votos a favor frente a 195 en contra.

Apoyo a Ucrania

La aprobación de la ley ha sido posible gracias al respaldo de una parte del grupo republicano, que se ha sumado a los demócratas para que la medida alcance la mayoría. Durante el debate, Gregory Meeks defendió la necesidad de mantener el respaldo estadounidense a Kiev. El congresista instó al Congreso a apoyar "a los valientes ucranianos que luchan por su futuro", proporcionando los recursos necesarios para su defensa y exigiendo responsabilidades a Rusia por la guerra. La propuesta permanecía bloqueada desde abril de 2025 debido a la falta de acuerdo entre ambos partidos.

El texto contempla 8.000 millones de dólares en préstamos para financiación militar a Ucrania, una de las principales medidas recogidas en la iniciativa. Además, amplía hasta 2027 la Iniciativa de Asistencia de Seguridad para Ucrania (USAI), un mecanismo que permite a Estados Unidos suministrar armamento al ejército ucraniano.

La legislación también incorpora nuevas sanciones contra Rusia y otras disposiciones relacionadas con la respuesta estadounidense a la guerra iniciada tras la invasión rusa de Ucrania.

Medida simbólica

No obstante, hay que tener en cuenta que los sectores republicanos contrarios a la medida han rechazado la propuesta por considerar que se trata de un proyecto con una orientación partidista. Varios representantes republicanos han argumentado que el texto se encuentra desactualizado y han cuestionado su utilidad en el actual contexto político y militar. También han criticado que la iniciativa pueda utilizarse como una herramienta para profundizar las diferencias internas dentro del Partido Republicano.

Las discrepancias reflejan las divisiones existentes en Washington respecto al nivel de apoyo que debe mantener Estados Unidos hacia Ucrania en el seno del Partido Republicano.

Curiosamente, algunos apartados de la ley están desactualizados. Entre ellos figura la financiación prevista para la USAI, que resulta inferior a los 400 millones de dólares contemplados posteriormente por el Congreso dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026. También la petición de que los países miembros de la OTAN destinen al menos el 2% de su PIB a defensa.

Pese a la aprobación en la Cámara de Representantes, el futuro de la iniciativa continúa siendo incierto, ya que para que se apruebe definitivamente es necesario que también sea aprobada en el Senado, una cámara en la que los demócratas no tienen la mayoría. Es decir, es una maniobra más simbólica que efectiva.