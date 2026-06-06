El primer contacto de León XIV con España: dos cazas del Ejército del Aire para darle protección y rendirle honores

El papa León XIV llega a España este sábado. La previsión es que su avión aterrice a las 10:30 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los Reyes de España. Se iniciará así su primera visita apostólica a nuestro país desde que accediese al papado, que se prolongará por espacio de seis días y que le llevará a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Su primer contacto con España no será en las escalerillas del avión en el aeródromo madrileño. Será una hora y pico antes. En un lugar mucho más lejano y a una altura muchísimo mayor que la de la capital española. Será cuando la aeronave que trae al pontífice a nuestro país se aproxime al espacio aéreo de responsabilidad española y sea interceptado por dos cazas del Ejército del Aire y el Espacio.

Se trata de una práctica habitual cuando llegan determinadas autoridades internacionales de máximo rango. Los cazas salen al encuentro de la aeronave oficial para acompañarla durante parte de su recorrido dentro del espacio aéreo nacional, en una misión que combina la protección, la vigilancia y el componente protocolario propio de las visitas de Estado. Es una imagen habitual en desplazamientos de presidentes, monarcas o dirigentes internacionales.

La escolta aérea constituye además una demostración de soberanía y de capacidad de control del espacio aéreo nacional. Los aviones de combate verifican la identificación de la aeronave, mantienen contacto permanente con los centros de mando y acompañan al visitante hasta las proximidades de su destino. En el caso de León XIV, esos dos cazas serán los primeros representantes de España que den la bienvenida al pontífice antes de su aterrizaje en Madrid.

Lo que no se conoce, porque es material reservado, es de dónde saldrán los cazas del Ejército del Aire y el Espacio que darán esa escolta de honor a León XIV. Todo dependerá de la ruta aérea por la que venga la aeronave del Papa, una información que ya maneja el Gobierno de España pero que no se facilita por cuestiones de seguridad. Tampoco se conoce si serán cazas en alerta o si se prefiere no utilizar los cazas en alerta permanente para esta misión.

En el sistema de defensa aéreo español hay diez cazas en alerta permanente. Están preparados las 24 horas de los 365 días del año. El control neurálgico está en la base de Torrejón, donde está también el CAOC de la OTAN para la mitad sur de Europa. Allí se centraliza la toma de decisiones sobre las aeronaves que identifican los radares de los 13 escuadrones de vigilancia aérea que hay en España. Identifican unas 10.000 aeronaves al día (unos 4 millones al año).

Los diez cazas en alerta, que funcionan en parejas, se encuentran en las bases de Torrejón de Ardoz (dos cazas F-18), Zaragoza (dos cazas F-18), Albacete (dos cazas Eurofighter), Morón de la Frontera (dos cazas Eurofighter) y Gando-Gran Canaria (dos cazas F-18). La alerta se notifica desde el control en Madrid a la base aérea más cercana al punto de la geografía donde hay que realizar la intervención. Por eso qué cazas saldrán dependerá de la ruta del avión de León XIV.

Otra opción posible, debido a que no es un hecho imprevisto sino muy planificado, es que para esas labores de escolta no se utilicen aviones en alerta, sino que se preparen específicamente dos unidades de la base responsable de la intercepción —que el Gobierno ya conoce, aunque no es público— para no restar posibilidad de reacción en el caso de que pase algo realmente importante y se necesite de los cazas en alerta que están en esa zona del territorio nacional.