Francia lanza con éxito un misil supersónico aire-aire Mica NG desde un caza Rafale

Francia ha realizado con éxito el primer lanzamiento del misil supersónico aire-aire MICA NG desde un avión de combate Rafale, en un ensayo que supone un paso clave en la modernización de la defensa aérea francesa y en la validación operativa del nuevo armamento desarrollado por MBDA junto a la industria militar europea en un escenario de alta velocidad en condiciones reales de vuelo supersónico controlado operacional.

El ensayo se ha llevado a cabo en el marco de las pruebas de calificación del sistema realizadas por la Direction Générale de l’Armement junto a Dassault Aviation y MBDA, en el mar Mediterráneo francés. El objetivo es verificar el comportamiento del misil en régimen supersónico, evaluando su estabilidad, guiado y resistencia térmica en condiciones extremas de vuelo, según fuentes del programa de armamento francés.

El MICA NG, evolución del actual misil aire-aire de corto y medio alcance, incorpora mejoras sustanciales en su buscador infrarrojo y radar activo, así como mayor capacidad de resistencia a contramedidas electrónicas. Integrado en el caza Rafale, permite reforzar la superioridad aérea francesa en escenarios de combate moderno altamente disputados frente a amenazas avanzadas en el contexto de la creciente tensión internacional en la Europa actual.

La prueba representa un hito en el programa de modernización de la aviación de combate francesa, que busca mantener la ventaja tecnológica frente a otros sistemas de misiles aire-aire en desarrollo en Rusia, Estados Unidos y China. El éxito del lanzamiento supersónico refuerza la hoja de ruta del programa hacia su futura entrada en servicio operativo prevista en los próximos años, según la planificación oficial francesa.