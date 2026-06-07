Kim Jong-un inaugura una planta de combustible para armas nucleares y anuncia un aumento "exponencial" de su arsenal

El líder norcoreano Kim Jong-un ha inaugurado una nueva planta destinada a la producción de combustible para armas nucleares, en un movimiento que refuerza su estrategia de expansión militar. La instalación forma parte del programa atómico del régimen y supone un nuevo desafío para la comunidad internacional en un contexto de crecientes tensiones en la región Asia-Pacífico.

Según la agencia Reuters, Kim Jong-un habría visitado recientemente las instalaciones y ordenado acelerar de forma "exponencial" la expansión del arsenal nuclear norcoreano, en línea con su discurso de confrontación con Estados Unidos y Corea del Sur. Las imágenes difundidas por medios estatales muestran una planta de enriquecimiento de uranio vinculada al complejo de Yongbyon, clave en el programa atómico del país según el informe.

La apertura de esta nueva instalación refuerza la preocupación internacional sobre el avance del programa nuclear de Corea del Norte, que continúa desarrollando capacidades para producir material fisible destinado a armas de destrucción masiva. Expertos internacionales advierten de que el régimen habría incrementado notablemente su capacidad de enriquecimiento de uranio en los últimos años, pese a las sanciones de la ONU.

El anuncio de Kim Jong-un se produce en un momento de máxima tensión en la península coreana, con ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur y una creciente retórica belicista por parte de Pyongyang. El régimen insiste en que su programa nuclear tiene carácter defensivo, aunque la comunidad internacional lo considera una amenaza directa a la estabilidad regional según analistas occidentales militares.

La planta presentada por el régimen estaría relacionada con el complejo nuclear de Yongbyon, considerado el núcleo del programa atómico norcoreano. En esta instalación se procesaría uranio enriquecido mediante técnicas avanzadas que permiten obtener combustible apto tanto para centrales nucleares como, en niveles superiores de pureza, para armamento nuclear.