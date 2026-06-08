Cazas de la OTAN derriban un dron que había entrado en el espacio aéreo de Letonia

Cazas aliados derribaron un dron extranjero que había penetrado en el espacio aéreo de Letonia, en la región de Latgalia, en el este del país báltico. El incidente, confirmado por las Fuerzas Armadas Nacionales, se enmarca en la situación de alta tensión derivada de la guerra en Ucrania y el uso de guerra electrónica en la zona.

Las autoridades letonas habían activado previamente una alerta tras detectar una "posible amenaza" en varias regiones fronterizas como Alūksne, Ludza, Balvi y Rēzekne, lo que llevó a la movilización de la misión de patrullaje aéreo de la OTAN. Según la información difundida en la red social X, cazas aliados fueron desplegados de inmediato para seguir la evolución del aparato.

NATO iznīcinātāji šorīt neitralizēja ārvalstu dronu, kas krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā bija ielidojis Latvijas teritorijā 🇱🇻✈️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/07blbd7TUw — NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026

La página Sargs, vinculada al Ministerio de Defensa de Letonia, señala que fueron cazas franceses los que finalmente interceptaron y derribaron el dron. Se trata de la primera vez que un vehículo aéreo no tripulado extranjero es destruido tras entrar en el espacio aéreo letón desde que comenzaron a detectarse este tipo de incursiones.

Por el momento, no ha trascendido si el dron procedía de Ucrania o de Rusia, en un contexto en el que Kiev no ha emitido comentarios y las autoridades letonas no han atribuido su origen de forma oficial. El episodio se produce en un escenario de creciente actividad aérea no identificada en la región báltica.

Refuerzo militar en el este del país

Las Fuerzas Armadas de Letonia han anunciado el refuerzo de sus capacidades de defensa aérea en la frontera oriental, con el despliegue de unidades adicionales. Además, han advertido de que mientras continúe el conflicto en Ucrania podrían repetirse incursiones de aeronaves no tripuladas en su espacio aéreo.

Este tipo de incidentes se han intensificado en los últimos meses en la región, especialmente tras episodios previos relacionados con drones desviados por sistemas de guerra electrónica. En uno de ellos, en mayo, la crisis política en el país llegó a provocar la dimisión del Gobierno tras el impacto de dos aparatos en territorio letón.