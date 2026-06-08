Defensa ha pagado más de 200 millones en casi 80 años a la Junta de Bardenas Reales por usar el campo de tiro

El Ministerio de Defensa ha abonado más de 200 millones a la Junta de la Comunidad de las Bardenas Reales desde que se formalizó el uso del campo de tiro situado en este enclave de Navarra, en un acuerdo que se ha prolongado durante casi ocho décadas. La instalación militar, en una reserva natural, sigue siendo uno de los espacios de adiestramiento más relevantes para las Fuerzas Armadas españolas y algunos aliados de la OTAN.

Según la información publicada por Noticias de Navarra, la Junta de Bardenas Reales ingresó el pasado año (2025) 16,5 millones de euros por este canon, una cifra que ascenderá hasta los 16,9 millones para este año 2026. También hay cifra aproximada para los dos próximos años: será el resultados de aumentar a 16,9 millones el IPC de 2026 (será la cuota de 2027) y a esa cuota resultante para 2027 el IPC de ese año para sacar la cuota de 2028.

El campo de tiro de las Bardenas Reales se encuentra en un espacio natural protegido situado entre Navarra, Aragón y La Rioja, lo que ha generado históricamente un intenso debate político, social y medioambiental. Pese a las críticas de colectivos ecologistas y antimilitaristas, el polígono ha mantenido su actividad de forma continuada debido a su valor estratégico para el entrenamiento de unidades aéreas y terrestres.

A lo largo de las últimas décadas, el canon abonado por el Ministerio de Defensa ha supuesto una de las principales fuentes de ingresos para la Junta de Bardenas Reales, una entidad que gestiona el aprovechamiento comunal del territorio. Este flujo económico ha permitido financiar infraestructuras locales, proyectos municipales y gastos de gestión del consorcio, convirtiéndose en un elemento estructural para la economía de la zona.

El uso del polígono ha estado sujeto a sucesivas prórrogas pactadas entre el Estado y la comunidad local, en un contexto en el que han coexistido el interés estratégico militar y la presión social para su cierre. Diversas plataformas ciudadanas han reclamado en repetidas ocasiones el fin de las actividades militares en la zona, alegando su impacto ambiental y su incompatibilidad con la protección del entorno natural.

Desde el punto de vista operativo, las Bardenas Reales han servido como campo de entrenamiento para maniobras de tiro aéreo y ejercicios de instrucción de distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio, así como de fuerzas aliadas en el marco de la cooperación internacional. Su extensión y características lo convierten en un espacio único dentro del territorio español para este tipo de actividades.

La continuidad del polígono también ha estado vinculada a acuerdos políticos de largo recorrido entre el Estado y las autoridades locales, que han ido ajustando las condiciones económicas y de uso a lo largo del tiempo. Estos acuerdos han permitido mantener el equilibrio entre la actividad militar y la compensación económica a la comunidad propietaria de los terrenos.

En la actualidad, el debate sobre el futuro del campo de tiro sigue abierto, con posiciones enfrentadas entre quienes defienden su importancia estratégica y quienes reclaman su desmantelamiento progresivo. Mientras tanto, el pago acumulado por Defensa a la Junta de Bardenas supera ya los 200 millones de euros, consolidando uno de los acuerdos más longevos entre una administración pública y una entidad local en España.