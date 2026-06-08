El Ejército de Letonia recibe su primer blindado Hunter fabricado en Asturias y puesto a prueba en Sevilla

El Ejército de Letonia ha recibido oficialmente la primera unidad del vehículo de combate de infantería Hunter, un blindado desarrollado y fabricado por la empresa española GDELS-Santa Bárbara Sistemas que se ha convertido en una de las principales apuestas de modernización de las fuerzas terrestres del país báltico. La entrega se produjo durante un acto celebrado el fin de semana en Letonia, apenas un año después de la firma del contrato de adquisición.

El Hunter ha sido fabricado en las instalaciones que Santa Bárbara Sistemas posee en Trubia (Asturias), mientras que parte de los trabajos de integración, verificación y pruebas han contado con la participación de la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El programa supone uno de los contratos internacionales más importantes obtenidos por la industria española de defensa en los últimos años y consolida la presencia de la compañía en el mercado europeo.

La entrega de esta primera unidad forma parte de un pedido de 84 vehículos adquirido por el Gobierno letón para reforzar las capacidades de su brigada de infantería mecanizada. Según la empresa, la producción del primer lote ya se encuentra en marcha y durante este mismo mes de junio otras dos unidades abandonarán la factoría asturiana con destino a Letonia para continuar con el calendario previsto.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la rapidez con la que se ha desarrollado. La primera entrega se ha completado apenas doce meses después de la firma del contrato, un plazo especialmente reducido para un vehículo de combate de estas características. Desde GDELS-Santa Bárbara Sistemas atribuyen este resultado a la madurez tecnológica de la plataforma ASCOD, sobre la que se basa el Hunter, así como a la capacidad industrial disponible en sus centros de producción españoles.

El director general de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, ha destacado durante la presentación que el proyecto demuestra la capacidad de la industria española para responder a los compromisos adquiridos en materia de defensa. A su juicio, el programa constituye además un ejemplo de cooperación dentro de la OTAN, tanto entre países aliados como entre empresas del sector, reforzando la capacidad de defensa colectiva de la Alianza Atlántica.

El vehículo ha sido diseñado para operar en escenarios de combate de alta intensidad y cumple con los estándares de protección exigidos por la OTAN. Se trata de un blindado de cadenas desarrollado sobre una plataforma ampliamente probada en distintos programas internacionales, lo que permite reducir riesgos técnicos y acelerar los plazos de producción y entrada en servicio.

Una de sus principales características es la denominada arquitectura abierta, un concepto cada vez más demandado por los ejércitos occidentales. Gracias a este diseño, el Hunter puede incorporar nuevas tecnologías sin necesidad de modificar profundamente la estructura del vehículo. Esto facilita la integración de capacidades emergentes, entre ellas sistemas de detección y neutralización de drones, sensores avanzados o nuevas soluciones de comunicaciones tácticas.