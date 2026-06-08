Escribano EM&E vende 47 estaciones navales a la marina portuguesa a través de la OTAN

La empresa española Escribano EM&E ha cerrado un nuevo contrato internacional para el suministro de 47 estaciones navales destinadas a la Marina portuguesa, en una operación canalizada a través de la OTAN mediante la agencia NSPA. El acuerdo contempla sistemas Sentinel 2.0 y Sentinel 30 de 12,7 y 30 mm, destinados a reforzar la protección de buques en escenarios de amenaza asimétrica y operaciones multinacionales de la Alianza.

Este es el primer contrato de esta magnitud para Escribano EM&E gestionado directamente a través de la NSPA, lo que supone un hito para la compañía al operar bajo estándares de la OTAN. La adjudicación refuerza la validación técnica de sus sistemas navales y consolida su posición en el mercado internacional de defensa, especialmente en el ámbito de estaciones remotas navales y tecnología de precisión.

El contrato se enmarca en el proceso de modernización de la Marina portuguesa, que busca reforzar sus capacidades de defensa en buques de patrulla y unidades de superficie. Los sistemas permitirán mejorar la respuesta frente a amenazas asimétricas y aumentar la precisión de fuego en escenarios complejos, además de facilitar la interoperabilidad con fuerzas aliadas en operaciones conjuntas en el ámbito de la OTAN actual.

Con este acuerdo, Escribano EM&E consolida su expansión internacional en el segmento de sistemas navales avanzados, reforzando su posición en un mercado cada vez más competitivo. La compañía subraya que sus estaciones Sentinel ya operan en buques de la Armada española y en otros programas internacionales, lo que aporta experiencia operativa y aval técnico en contratos gestionados bajo estándares OTAN de defensa naval europea y cooperación industrial europea.