SIPRI desglosa el inventario mundial de armas nucleares: así se reparten las 12.187 ojivas que había a enero de 2026

El mundo está entrando en un nuevo periodo de competencia nuclear. Así se desprende de los últimos datos publicados en su Anuario 2026 por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que señala que las potencias atómicas están otorgando un papel cada vez más relevante a estas armas en sus estrategias de seguridad, en un contexto de crecientes tensiones internacionales y deterioro de los mecanismos de control.

Los datos recopilados por este organismo indican que el inventario nuclear mundial ascendía a 12.187 ojivas en enero de 2026. De esa cifra total, unas 9.745 formaban parte de arsenales militares potencialmente utilizables, mientras que alrededor de 4.012 estaban desplegadas en misiles balísticos o bases operativas. El informe también estima que entre 2.100 y 2.200 ojivas permanecían en estado de alta alerta operativa, listas para ser empleadas.

Aunque la cifra total de armas nucleares es inferior a la existente durante las décadas más tensas de la Guerra Fría, SIPRI considera que la tendencia resulta preocupante. El motivo es que la reducción observada se debe principalmente al desmantelamiento de armas retiradas del servicio por Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, el número de sistemas modernos disponibles para su empleo efectivo está creciendo en varias potencias nucleares.

Rusia y Estados Unidos continúan dominando de forma abrumadora el panorama nuclear global. Ambos países concentran aproximadamente el 83% de todas las ojivas almacenadas y disponibles del planeta. Moscú mantiene un arsenal estimado en unas 5.459 cabezas nucleares, mientras que Washington dispone de alrededor de 5.177. Estas cifras sitúan a las dos superpotencias muy por delante del resto de actores, conservando la capacidad de destruir múltiples veces cualquier adversario potencial.

Por detrás de ambos gigantes aparece China, cuya expansión constituye uno de los aspectos más destacados del informe. SIPRI calcula que Pekín ya posee unas 620 ojivas nucleares, consolidándose como la potencia que más rápidamente está incrementando sus capacidades estratégicas. El organismo señala que las autoridades chinas continúan construyendo y completando numerosos silos para misiles balísticos intercontinentales, un esfuerzo que podría alterar significativamente el equilibrio nuclear durante los próximos años.

El resto de países con armamento atómico mantienen arsenales mucho más reducidos, aunque también inmersos en procesos de modernización. Francia conserva alrededor de 290 ojivas, Reino Unido unas 225, India cerca de 180, Pakistán unas 170, Israel aproximadamente 90 y Corea del Norte en torno a 50. Pese a la diferencia cuantitativa respecto a Rusia, Estados Unidos o China, todos ellos siguen desarrollando nuevos vectores de lanzamiento y capacidades estratégicas.

Cuadro de armamento nuclear mundial en 2026.

SIPRI subraya que los nueve Estados con armas nucleares están llevando a cabo programas de modernización de distinta intensidad. Estos planes incluyen la sustitución de misiles antiguos por modelos más avanzados, la incorporación de submarinos estratégicos de nueva generación, la mejora de sistemas de mando y control y el desarrollo de plataformas capaces de aumentar la capacidad de penetración frente a defensas antimisiles cada vez más sofisticadas.

El informe también pone el foco en el progresivo debilitamiento de los mecanismos internacionales de control de armamentos. Uno de los hitos más significativos ha sido la expiración del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia en febrero de 2026 sin que ambas potencias hayan logrado acordar un instrumento sucesor. La desaparición de este marco limita la transparencia mutua y elimina restricciones que durante años contribuyeron a contener la carrera estratégica.

A ello se suma el deterioro general del entorno diplomático internacional. SIPRI considera que la rivalidad entre grandes potencias, las guerras en curso, el aumento de la desconfianza y la incorporación de nuevas tecnologías militares incrementan los riesgos de errores de cálculo. La organización advierte de que la combinación de armas nucleares, inteligencia artificial, capacidades espaciales y sistemas hipersónicos podría complicar la gestión de futuras crisis y elevar las posibilidades de una escalada inadvertida.

La principal conclusión del anuario es que el planeta se está alejando de la dinámica de reducción nuclear que predominó desde el final de la Guerra Fría. Aunque el número total de ojivas continúa disminuyendo lentamente, cada vez más armas están siendo modernizadas, desplegadas o integradas en doctrinas de disuasión activa. Para SIPRI, el riesgo no reside únicamente en cuántas cabezas nucleares existen, sino en la creciente importancia que vuelven a adquirir dentro de la estrategia militar de las principales potencias.