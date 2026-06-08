Ucrania denuncia la caída de un dron ruso en Moldavia durante el último ataque nocturno

Rusia ha vuelto a lanzar en la noche del domingo al lunes un ataque masivo con drones contra Ucrania que, además de causar víctimas en territorio ucraniano, ha terminado afectando a Moldavia. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha asegurado que uno de los aparatos empleados por Moscú ha caído en suelo moldavo durante la ofensiva.

"Otro dron ruso cayó en Moldavia durante el ataque masivo de la pasada noche contra Ucrania por parte de Rusia", ha escrito Sibiga en su cuenta de X, en un mensaje recogido por EFE. El jefe de la diplomacia ucraniana ha añadido que "el incidente demuestra claramente que Moscú supone una amenaza no sólo para Ucrania, sino para toda la región y Europa en su conjunto".

Another Russian drone fell in Moldova in the course of Russia’s overnight mass attack against Ukraine. We express our full support to our Moldovan friends and note their consistent condemnation of Russian agression. This incident clearly demonstrates that Moscow poses a… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 8, 2026

Según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia ha lanzado un total de 155 drones de larga distancia durante la madrugada. Las defensas aéreas han logrado neutralizar 124 de ellos, mientras que otros 20 han impactado en diecisiete puntos distintos del país que no han sido detallados en el parte oficial.

Una víctima mortal en el norte de Ucrania

El ataque ha dejado al menos una víctima mortal. De acuerdo con las autoridades regionales, una mujer ha fallecido en la ciudad de Konotop, situada en el norte de Ucrania, como consecuencia de los bombardeos.

No es la primera vez que drones rusos utilizados en ataques nocturnos contra Ucrania terminan cayendo fuera de sus fronteras. También se han registrado incidentes similares en países vecinos como Moldavia, Rumanía o Polonia.

Uno de los casos más recientes tuvo lugar el pasado 29 de mayo, cuando un dron ruso penetró en el espacio aéreo rumano y acabó impactando contra un edificio residencial en la ciudad de Galati. El suceso provocó dos heridos y obligó a evacuar el bloque de viviendas afectado.