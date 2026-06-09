Airbus lanza el U135: su versión no tripulada del helicóptero H135 específico para misiones logísticas

Airbus Helicopters ha presentado oficialmente el U145, una versión no tripulada de su helicóptero H145, durante la feria aeroespacial ILA de Berlín. La compañía europea da así un paso más en su estrategia de desarrollo de sistemas autónomos, combinando plataformas probadas con tecnologías de inteligencia artificial y control remoto avanzado. El modelo ha sido concebido como una solución flexible para misiones logísticas y de apoyo.

El nuevo U145 prescinde completamente de cabina de pilotaje y sustituye el espacio de la tripulación por sistemas de autonomía, sensores y arquitectura digital avanzada. Según la compañía, el objetivo es mantener las capacidades operativas del H145 original —uno de los helicópteros más utilizados del mundo— pero adaptándolo a operaciones sin tripulación en entornos complejos o de alto riesgo.

El diseño incorpora modificaciones estructurales específicas para transporte de carga, como una puerta frontal de acceso, una zona de carga optimizada y un suelo reforzado para operaciones logísticas. Airbus subraya que el sistema ha sido concebido como una plataforma multimisión, capaz de adaptarse tanto a usos civiles como militares, incluyendo evacuación, apoyo en emergencias o transporte autónomo de suministros.

La compañía enmarca este desarrollo dentro de su estrategia de "ecosistema UAS", en la que distintos sistemas no tripulados interactúan con plataformas tripuladas y redes de mando digital. El U145 se apoya en la experiencia del H145, un modelo con millones de horas de vuelo y presencia en fuerzas armadas, servicios de emergencia y operadores civiles en más de 150 países.

Airbus prevé que el primer vuelo del U145 se realice a finales de 2026, aunque todavía con un piloto de seguridad a bordo durante las fases iniciales de prueba. La entrada en servicio operativo no se espera hasta la próxima década, en un calendario que dependerá del desarrollo de la certificación y de la integración de los sistemas autónomos en entornos reales de misión.

La compañía destaca que el U145 no es un concepto experimental aislado, sino parte de una familia creciente de aeronaves no tripuladas que incluyen drones tácticos, sistemas de combate colaborativo y soluciones logísticas autónomas. Con ello, Airbus busca reforzar su posición en el mercado europeo de defensa y en la transición hacia operaciones aéreas cada vez más automatizadas.