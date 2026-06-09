Cazas F18 españoles aterrizan y despegan desde autopistas finlandesas durante un ejercicio de la OTAN

Los cazas F-18 Hornet del Ejército del Aire y del Espacio han protagonizado en las últimas horas unas maniobras muy llamativas al realizar aterrizajes y despegues desde una autopista de Finlandia. La actividad se ha desarrollado en el marco de las maniobras Ramstein Flag 2026, uno de los principales ejercicios aéreos de la OTAN este año, que reúne a numerosas fuerzas aliadas en el norte de Europa.

Pese a que puede resultar extraño ver cazas utilizando carreteras como pistas de vuelo, esta capacidad tiene una enorme importancia militar. En un escenario de guerra de alta intensidad, las bases aéreas y aeródromos suelen estar entre los primeros objetivos del enemigo, por lo que disponer de infraestructuras alternativas permite mantener las operaciones aéreas y garantizar la supervivencia de los aparatos.

Participan siete cazas del Ala 12 en el Ramstein Flag 26, ejercicio aéreo de la OTAN, desde la Base Aérea de Jyväskylä. Los F-18 realizan tomas, despegues y aterrizajes en las autovías habilitadas para ello como parte de las ops de dispersión de la Fuerza Aérea Finlandesa. pic.twitter.com/lGesYGpgra — Ejército del Aire y del Espacio (@EjercitoAire) June 8, 2026

El ejercicio en el que participan los cazas españoles recibe el nombre de Ramstein Flag 2026 y está organizado por el Mando Aéreo Aliado de la OTAN. Su principal objetivo es mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas aéreas de los países aliados y entrenar operaciones complejas en un entorno multinacional. Las maniobras también buscan reforzar la capacidad de respuesta colectiva de la Alianza ante posibles crisis o amenazas en el flanco oriental europeo.

La edición de este año reúne a 19 países aliados y más de 150 aeronaves desplegadas, entre otros países, por Finlandia, Suecia, Noruega, España, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca o Canadá. El amplio despliegue convierte a Ramstein Flag 2026 en uno de los mayores ejercicios aéreos organizados por la OTAN durante el presente año.

Estados Unidos participa con varios cazas de quinta generación F-35A, mientras que Finlandia aporta sus F/A-18 Hornet y numerosos medios de apoyo. Alemania despliega cazas Eurofighter, mientras que otros aliados contribuyen con aviones de combate F-16, Gripen y Rafale. España ha enviado varios F-18 del Ala 12, además de un avión cisterna A330 MRTT que proporciona capacidades de reabastecimiento en vuelo a las aeronaves participantes.

Uno de los aspectos más llamativos de Ramstein Flag 2026 es precisamente el empleo de carreteras preparadas para operaciones aéreas, una capacidad que Finlandia lleva décadas desarrollando como parte de su estrategia defensiva. Las maniobras incluyen además misiones de superioridad aérea, defensa antiaérea integrada, reabastecimiento en vuelo, coordinación con aeronaves AWACS y operaciones de dispersión.