El FCAS salta por los aires: Alemania y Francia cancelan el caza europeo de sexta generación y España se queda en medio

El programa FCAS, que ha tenido como objetivo principal desarrollar un caza europeo de sexta generación, entre otros nuevos desarrollos militares, ha sido en los últimos años el programa de referencia de la cooperación europea de Defensa. Unía a Alemania, Francia y España –con Bélgica llamando a la puerta– en un programa de desarrollo militar de más de 100.000 millones. Todo ello ha saltado por los aires en las últimas horas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, eran la última esperanza para salvar el programa. La cita clave, un encuentro entre ambos mandatarios para dar vida o cerrar por completo cualquier opción, tuvo lugar el pasado viernes en Montenegro durante la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales. Nada se sabía del encuentro desde el momento de su celebración. Casi cinco días de silencio total.

La incógnita se ha resuelto en las últimas horas. Un comunicado oficial de la Presidencia gala ha dejado claro que el programa FCAS para el desarrollo un avión de combate europeo de sexta generación no va a seguir adelante. Las empresas francesas y alemanas no continuarán trabajando en un proyecto conjunto. Pero hasta ahí se puede leer, pues no se sabe nada de qué va a pasar con el ecosistema que rodeaba al caza de sexta generación.

Durante los últimos meses se había planteado la posibilidad de que otros de los sistemas secundarios que formaban parte del programa FCAS, como los drones acompañantes o la denominada nube de combate, pudieran seguir adelante y se empleados por los tres países que formaban el núcleo del programa. Está por ver qué pasará con estos sistemas, cuyo desarrollo ya se había iniciado.

El fracaso del FCAS ha sido provocado por la guerra entre las empresas líderes de Alemania (Airbus) y Francia (Dassault Aviation). La española Indra, la tercera gran empresa del proyecto sólo ha podido ser testigo lejano de las disputas. Las diferencias se centraban en el reparto de tareas, el liderazgo en el diseño del avión y la propiedad intelectual, detalles que pueden parecer secundarios pero que son tremendamente importantes.

Francia ha defendido que Dassault debía liderar el diseño del aparato más allá del tercio que en principio le tocaba por reparto porque su empresa es la que sabe desarrollar cazas. Alemania exigía una participación acorde al tercio de capital aportado y que Airbus tuviese eso acceso a unos conocimientos técnicos que no tenía. España, como socio menor pero estratégico, defendía su peso en el desarrollo de sensores y sistemas de combate colaborativo.

España deberá decidir ahora cuál será su futuro en materia de aviación de combate. El Gobierno está obligado a escoger entre buscar un nuevo marco de cooperación con Alemania o Francia, explorar una aproximación al programa GCAP que lideran Reino Unido, Italia y Japón, o reforzar el desarrollo de tecnologías nacionales. La decisión marcará durante décadas el papel de la industria española de defensa y el relevo de los actuales Eurofighter Typhoon.