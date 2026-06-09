El Gobierno de Sánchez acumula casi 1.200 vuelos oficiales en aviones VIP y oculta el desglose de su coste real

El Gobierno blinda los datos de uso de los aviones VIP tras una batería de preguntas registradas en el Senado. El Ejecutivo alega motivos de seguridad integral para evitar el desglose detallado de los vuelos y afirma que es imposible cuantificar el coste exacto de los viajes del presidente y sus ministros en estas aeronaves oficiales.

La ofensiva del PP en el Senado

La senadora del Partido Popular por la comunidad autónoma de Andalucía, María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, registró el pasado 24 de abril de 2026 tres iniciativas parlamentarias dirigidas a fiscalizar el uso de los aviones del Ala 45 del Ejército del Aire y del Espacio. En sus escritos, la representante popular exigía conocer el número exacto de vuelos realizados por los miembros del Gabinete entre los años 2020 y 2025, el desglose anual de las cuantías abonadas por Defensa y la fecha exacta en la que se modificó el criterio para dejar de pagar de forma directa los gastos generados por los ministros.

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales remitió la contestación oficial el 29 de mayo de 2026. El documento gubernamental evita aportar la división por ministerios o el coste individualizado de los trayectos institucionales solicitados por la oposición. El Ejecutivo central escuda los desplazamientos en el real decreto de estructura de la Presidencia del Gobierno.

El registro oficial de operaciones

Los datos remitidos a la Cámara Alta revelan que las aeronaves de transporte de autoridades del Estado completaron un total de 1.288 vuelos en el periodo comprendido entre 2018 y 2025. La estadística oficial muestra un crecimiento sostenido de las operaciones desde la llegada del actual Ejecutivo central al poder, registrando el mínimo de la serie en 2018 con 92 viajes y alcanzando el techo operativo durante el ejercicio de 2023 con 208 vuelos.

El desglose anual facilitado por el Ministerio de Defensa contabiliza 169 operaciones en 2019, una caída hasta las 100 misiones en 2020 coincidiendo con las restricciones de movilidad de la pandemia, y un repunte posterior con 159 trayectos en 2021 y 203 en 2022. Los dos últimos ejercicios cerrados reflejan una estabilización de la actividad de la flota oficial, con 176 vuelos anotados en 2024 y 181 durante el año 2025.

Moncloa oculta el gasto real

La respuesta del Ejecutivo argumenta la imposibilidad técnica de segregar el impacto económico de la agenda de los ministros dentro de las partidas generales del departamento militar. El documento oficial señala que estas aeronaves prestan servicio de transporte desde hace varias décadas y que estas funciones "proporcionan seguridad y operatividad a estos desplazamientos" institucionales de la administración.

El Ministerio de Defensa sostiene que las tareas de apoyo logístico, los planes de mantenimiento técnico de la flota, el adiestramiento continuo de los pilotos y la certificación de las tripulaciones obligan a una financiación conjunta. El texto remitido al Senado concluye que esta confluencia de factores operacionales "hace inviable disociar completamente los gastos asociados a un aerotransporte concreto que se sufragan globalmente con cargo al presupuesto ordinario".