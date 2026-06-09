Los vídeos del momento exacto en el que cazas franceses derribaron un dron en el espacio aéreo de Letonia

Dos ciudadanos letones han difundido en redes sociales los vídeos que captan el momento exacto en el que cazas franceses Rafale derriban un dron sobre territorio de Letonia. Las imágenes muestran la interceptación desde distintos puntos de observación y permiten apreciar la explosión del aparato en pleno vuelo. El incidente se produjo el pasado domingo, cuando una aeronave no identificada penetró en el espacio aéreo del país báltico.

La incursión obligó a activar una alerta aérea y a movilizar a los aviones franceses desplegados en la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN. Los Rafale despegaron desde la base de Siauliai (Lituania) para localizar el objetivo y neutralizarlo antes de que pudiera representar un riesgo para la seguridad nacional. El derribo se produjo sobre una zona despoblada y bajo supervisión de las autoridades militares.

Los vídeos muestran una columna de humo en el cielo seguida de una detonación claramente visible. Las grabaciones se han viralizado rápidamente y constituyen uno de los pocos testimonios visuales de una interceptación real de este tipo en el espacio aéreo europeo. El material ha despertado un notable interés debido al aumento de incidentes relacionados con drones en las proximidades de las fronteras orientales de la OTAN.

NATO airpower in action this morning, safeguarding Latvian airspace. pic.twitter.com/Ugzbx8aaZS — Marko Mihkelson 🇪🇪🇺🇦🇪🇺 (@markomihkelson) June 8, 2026

Las autoridades letonas apuntan a que el aparato pudo desviarse de su trayectoria por interferencias electrónicas en una zona especialmente sensible por la guerra de Ucrania. Sin embargo, todavía no se ha confirmado oficialmente el origen del dron. El episodio vuelve a reflejar la creciente presión que sufren los países bálticos ante las amenazas aéreas derivadas del conflicto y la actividad militar rusa en la región.