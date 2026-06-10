EEUU confirma el primer rescate militar con un dron marino a dos pilotos caídos en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Irán de estar detrás de la caída de un helicóptero del Ejército estadounidense en las proximidades del estrecho de Ormuz y ha advertido de que Washington "debe responder" al incidente.

La aeronave se precipitó al mar durante una patrulla en la zona, en un contexto de alta tensión en Oriente Medio marcado por el intercambio de ataques entre Irán e Israel y la persistencia del conflicto regional, según informó la agencia Associated Press.

Los dos tripulantes fueron rescatados por una embarcación no tripulada tras permanecer alrededor de dos horas en el agua y se encuentran ilesos, según confirmó el Mando Central de Estados Unidos, que ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Escalada en un escenario de máxima tensión

Trump afirmó en redes sociales que había recibido información que apunta a la responsabilidad iraní, aunque por el momento el Pentágono no ha confirmado el origen del incidente. El helicóptero, un modelo Apache, operaba en una zona estratégica donde EEUU trata de controlar el tráfico marítimo y la seguridad de rutas energéticas clave.

El suceso se produce en un momento de fuerte inestabilidad regional, tras los recientes intercambios de ataques entre Israel e Irán que han reavivado el conflicto y elevado la tensión en el Golfo Pérsico.

Negociaciones y advertencias cruzadas

En paralelo, Trump ha insistido en que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán en los próximos días, aunque al mismo tiempo ha advertido de consecuencias militares si la situación se agrava. Las conversaciones indirectas entre ambos países, mediadas por terceros actores, siguen bloqueadas por profundas discrepancias sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

El incidente del helicóptero añade presión a un escenario diplomático ya frágil, en el que cualquier escalada militar podría afectar de forma directa a la seguridad del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial.