Los problemas del Ejército francés: le falta dinero, material y equipamiento, aunque le sobran reclutas

Francia se enfrenta a una paradoja en plena carrera europea por el rearme. Mientras países como Alemania o Polonia tienen dificultades para captar soldados pese al aumento del gasto militar, el Ejército francés asegura contar con un exceso de candidatos al alistamiento, hasta el punto de haber frenado el ritmo de incorporación por falta de presupuesto y de medios materiales.

Así lo ha reconocido el general Patrick Justel, subjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra francés, durante una rueda de prensa recogida por Defense News. Según explicó, las Fuerzas Armadas galas rechazaron el año pasado incorporar un volumen de reclutas equivalente a un regimiento completo debido a limitaciones económicas, pese a disponer de "más que suficientes" aspirantes.

El mando militar francés contrastó la situación de su país con la de otros socios europeos de la OTAN. "Tenemos situaciones completamente asimétricas", afirmó Justel, que puso como ejemplo el caso de Polonia y Alemania. Ambos países han disparado sus inversiones en defensa tras la invasión rusa de Ucrania, pero siguen encontrando obstáculos para cubrir sus plantillas militares.

Alemania aspira a alcanzar los 260.000 soldados en activo antes de 2035, frente a los cerca de 186.000 actuales, mientras que Polonia quiere ampliar sus fuerzas hasta los 300.000 efectivos desde los aproximadamente 210.000 que tenía a mediados de 2025. Francia, en cambio, dispone de unos 191.000 militares y prevé reclutar 21.400 soldados profesionales durante 2026.

Justel atribuyó parte de esa diferencia a factores demográficos y sociales. Francia cuenta con una población joven más amplia que la de Alemania o Polonia y, además, mantiene un elevado grado de confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas. Según recordó el general, el 84% de los franceses asegura confiar en el Ejército, frente al 73% de los alemanes y el 76% de los polacos.

"Ver la cantidad de jóvenes que vienen a alistarse, y que no lo hacen solo para encontrar trabajo, sino para servir en unidades de combate y defender su país (...) hay una dinámica en este país", señaló el subjefe militar francés.

Falta de armamento

Sin embargo, el optimismo en materia de personal contrasta con los problemas de equipamiento que arrastra el Ejército francés. Justel afirmó que las fuerzas galas "no están suficientemente preparadas para afrontar un conflicto de alta intensidad" y alertó de importantes déficits en capacidades clave.

Entre las principales carencias mencionó la falta de piezas de repuesto, reservas logísticas, sistemas de fuego profundo, defensa antiaérea, operaciones antidrones y guerra electrónica. "Donde estamos en la situación opuesta es en el equipamiento", resumió el general.

Aunque las últimas leyes de programación militar han permitido mejorar parte del material y avanzar en la modernización de vehículos blindados, el mando francés considera que el esfuerzo deberá mantenerse durante años. El Ejército calcula que necesita reforzar estructuras equivalentes a una decena de batallones adicionales para mejorar ámbitos como logística, mando, drones o guerra electrónica.

Francia descarta sustituir a EEUU en Europa

El general también reconoció que la actual estructura militar francesa dificulta asumir de forma permanente el papel de Estados Unidos en determinadas zonas de Europa. Francia mantiene ya despliegues relevantes en países como Rumanía y Estonia, lo que limita su margen de maniobra.

Por ello, París apuesta por reforzar ejercicios periódicos y despliegues temporales en países aliados, como Finlandia, en lugar de crear nuevas bases permanentes. El objetivo, según Justel, es que las tropas francesas puedan intervenir "rápida y eficazmente" si la situación lo requiere.