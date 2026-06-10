La UE simplificará las normas para agilizar la compra de armamento y la inversión en la industria europea de Defensa

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político para simplificar las normas que rigen la inversión y la contratación en el sector de la defensa, con el objetivo de acelerar la respuesta industrial ante el nuevo contexto de seguridad en Europa, marcado por la guerra en Ucrania y el incremento del gasto militar entre los Estados miembros y la presión para fortalecer la industria europea de defensa.

La reforma, conocida como el quinto paquete ómnibus de defensa, introduce una batería de medidas destinadas a reducir la burocracia en los proyectos financiados por el Fondo Europeo de Defensa y a agilizar la aprobación de programas industriales. Bruselas busca así aumentar la participación de empresas, especialmente pymes, en contratos estratégicos de armamento y tecnologías duales dentro del mercado comunitario en un entorno de creciente competencia global.

Uno de los cambios más relevantes afecta a la tramitación de permisos para proyectos de defensa, que deberán resolverse en un plazo máximo de 120 días hábiles. La normativa contempla además mecanismos de aprobación automática en caso de silencio administrativo, salvo excepciones vinculadas a la seguridad nacional o a riesgos medioambientales y de salud pública con el fin de evitar retrasos estructurales en la industria europea.

La UE también ha clarificado la aplicación de determinadas normativas medioambientales y químicas en el ámbito de la defensa, con el objetivo de evitar bloqueos regulatorios. El acuerdo no elimina los controles existentes, pero introduce mayor flexibilidad para que las actividades industriales vinculadas a la seguridad puedan desarrollarse con mayor rapidez operativa sin comprometer los estándares básicos de protección ambiental europea.

El paquete de reformas también refuerza el papel de las pequeñas y medianas empresas en la industria de defensa europea, facilitando su acceso a financiación comunitaria y aumentando la previsibilidad de los procesos de adjudicación. Bruselas considera clave ampliar la base industrial para garantizar la autonomía estratégica y reducir la dependencia de proveedores externos en tecnologías críticas en el actual escenario geopolítico internacional cada vez más inestable.

El acuerdo se enmarca en la estrategia europea de refuerzo de capacidades militares ante la guerra en Ucrania y la creciente incertidumbre sobre el papel de Estados Unidos en la seguridad del continente. La Comisión Europea insiste en la necesidad de movilizar inversiones masivas para reforzar la base industrial de defensa en los próximos años como parte de su plan de autonomía estratégica europea reforzada.