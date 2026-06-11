La cuenta atrás ya ha comenzado. Los cazas Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y del Espacio empezarán a desplegarse en las Islas Canarias en algo menos de dos semanas. Para ser más exactos, la previsión en estos momentos es que las primeras unidades de estos aviones de combate lleguen desde la Península hasta la base aérea de Gando (Gran Canaria), sede del Ala 46, el próximo viernes 26 de junio.

La llegada de los Eurofighter supone un hito dentro del proceso de modernización de la defensa aérea española en el Atlántico. La base de Gando, que durante décadas ha operado con los F-18 Hornet del Ala 46, inicia así una transición progresiva hacia un sistema de armas más avanzado, con mayores capacidades de detección, superioridad aérea y respuesta ante amenazas en un entorno estratégico cada vez más complejo.

El despliegue forma parte del denominado Proyecto Halcón I, el programa de renovación de la flota de combate del Ejército del Aire y del Espacio. Este plan contempla la sustitución progresiva de los F-18 más antiguos -comprados de segunda mano a la US Navy- por cazas Eurofighter Typhoon que venían prestando servicio en la Península, y la distribución de los nuevos cazas de la variante más moderna (Tranche 4) a los puntos de origen de los cazas que irán a Canarias.

La transición no se limita a la llegada de los nuevos aviones de combate, sino que ha requerido una intensa fase de preparación del personal. Desde abril de 2025, pilotos, mecánicos y especialistas del Ala 46 han sido destinados a programas de formación específicos para familiarizarse con el nuevo sistema de armas. El objetivo es garantizar una transición fluida sin pérdida de capacidad operativa en la defensa del espacio aéreo canario.

Mientras se completa la adaptación al Eurofighter, el Ala 46 continúa operando con normalidad sus F-18 Hornet, que aún mantienen un alto nivel de disponibilidad pese a su veteranía. Actualmente, la unidad dispone de ocho aeronaves en la base de Gando, de las cuales seis siguen plenamente operativas, permitiendo sostener las misiones de vigilancia aérea permanente en una de las áreas más sensibles del territorio nacional.

El propio Ejército del Aire y del Espacio ha ensalzado recientemente la capacidad de la unidad para mantener la operatividad durante la transición. Entre las misiones más relevantes figura una operación en la que se emplearon simultáneamente cuatro F-18, demostrando que la flota, pese a encontrarse en su fase final de servicio en las Islas Canarias, continúa siendo plenamente funcional para la defensa del espacio aéreo.

La incorporación del Eurofighter supone un salto cualitativo en capacidades operativas. El nuevo caza ofrece mejores prestaciones en velocidad, alcance, sensores y capacidad de combate en red, lo que permitirá reforzar la vigilancia del espacio aéreo del archipiélago. Además, su integración con sistemas aliados incrementa la interoperabilidad con otros países de la OTAN en misiones conjuntas de defensa y policía aérea.