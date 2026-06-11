Las empresas españolas del FCAS urgen a Defensa a elegir un nuevo caza de 6ª generación y a continuar con el plan SIAGEN

La industria española de Defensa ha movido ficha. Y lo ha hecho en bloque. Apenas tres días después de que se confirmase que el programa europeo FCAS había saltado por los aires, es decir, que Alemania, Francia y España no iban a desarrollar de forma conjunta un caza de sexta generación, y que el resto de elementos asociados (nube de combate y drones subordinados) quedaban en el aire, las empresas españolas que estaban en el proyecto han hablado.

Lo han hecho a través de un comunicado conjunto, firmado por las seis empresas que estaban participando en este programa europeo. Se trata de Indra –la coordinadora nacional en el programa FCAS–, Airbus España, Grupo Oesía, GMV, ITP Aero y Sener. Una declaración en la que urgen al Ministerio de Defensa de Margarita Robles a que tome decisiones de la manera más rápida posible.

Las compañías han solicitado formalmente al Gobierno español que defina la estrategia a seguir tras la cancelación del caza conjunto por parte de Francia y Alemania y han advertido de que la parálisis del programa multinacional afectará directamente a las inversiones y a los equipos de ingeniería de las empresas participantes, que ven comprometida la estabilidad de sus cadenas de suministro nacionales e internacionales.

Los seis empresas españolas han expresado su "creciente preocupación y necesidad de avanzar en decisiones sobre la continuidad o evolución" del programa de sexta generación. Los contratos de la denominada Fase 1B del FCAS ya dinamitado están finalizando o expirarán en los próximos meses, lo que genera un vacío contractual que, según las empresas, amenaza con interrumpir el desarrollo tecnológico y la retención del talento especializado en el país.

Como alternativa inmediata para mantener la actividad del sector durante el año 2026, el comunicado destaca el papel del programa SIAGEN, integrado en el Plan de Innovación Tecnológica para la Seguridad y la Defensa. Esta iniciativa de ámbito nacional, financiada por el Ministerio de Defensa y en ejecución desde finales de 2025, ha permitido dar continuidad a los estudios de concepto sobre arquitecturas de combate aéreo.

Las seis empresas han destacado que mediante el desarrollo del programa SIAGEN, la industria española "ha demostrado una madurez y una cohesión ejemplares sabiendo alinearse en torno a una visión común" de soberanía tecnológica. En esta línea, han subrayado que esta coordinación demuestra la capacidad de España para presentar un bloque industrial consolidado ante los futuros programas de colaboración internacional europeos.

Indra, Airbus España, Grupo Oesía, GMV, IPT Aero y Sener urgen al Gobierno a evitar que la ruptura del FCAS penalice el posicionamiento de España frente a los competidores internacionales. "La situación actual hace especialmente relevante evitar dilaciones adicionales que puedan comprometer capacidades críticas ya desarrolladas", es decir, que piden que se siga invirtiendo dinero pese a que no haya un proyecto claro.

Del mismo modo, urgen a Defensa a que mientras sigue financiando estudios desarrollados con el caza de sexta generación, busque un proyecto nuevo. Eso sí, las empresas no mencionan si debe ser tan sólo con Alemania, el otro país que comparte empresa aérea matriz con España (Airbus), o si debe ser integrándose en el proyecto GCAP (el programa de Reino Unido, Italia y Japón).

Eso sí, recuerdan la capacitación adquirida por las empresas españolas en programas multilaterales previos como el Eurofighter Typhoon, donde asumieron responsabilidades técnicas equivalentes a las de sus "socios británicos, italianos o alemanes". Es decir, recuerdan el éxito de un proyecto en el que de entrar Alemania y España estarían prácticamente los mismos socios que en la anterior vez –con la incorporación de Japón–.