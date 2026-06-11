Suecia extiende el servicio militar obligatorio en caso de guerra: quiere reclutar ciudadanos de hasta 47 años

El Gobierno sueco ha presentado un proyecto de ley que plantea una ampliación significativa del servicio militar obligatorio y una revisión del sistema de movilización en tiempos de crisis o guerra. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas destinado a reforzar la disponibilidad de personal en las Fuerzas Armadas y mejorar la capacidad de respuesta del país en un contexto de mayor tensión en materia de seguridad en Europa.

Según detalla el medio Nordic Defence Sector, el proyecto forma parte de la Propuesta 2025/26:279 del Gobierno de Suecia, se introducen cambios en la Ley de Servicio Militar Obligatorio para la Defensa Total y en la normativa de protección del empleo asociada a estos servicios. El objetivo declarado es garantizar que la organización de defensa cuente con suficientes efectivos disponibles en caso de necesidad, especialmente ante escenarios de crisis prolongada o conflicto.

La ampliación de edad

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del periodo de obligación de servicio militar (värnplikt). Para quienes hayan sido llamados a filas, esta obligación podría extenderse hasta el final del año en que cumplan 47 años. En el caso de oficiales de carrera o reservistas con al menos un año de servicio en las Fuerzas Armadas suecas, la obligación podría prolongarse hasta los 70 años.

El proyecto también modifica la gestión de la reserva militar. La incorporación en caso de guerra a la reserva de conscriptos se mantendría hasta los 47 años, y aquellos que no hayan prestado servicio en los últimos diez años pasarían a una reserva de personal más general. Además, se prevé un aumento del número total de días en los que una persona puede ser convocada, con un límite de 230 días por periodo de servicio.

Otro de los puntos destacados es la clarificación legal del derecho de los ciudadanos a solicitar excedencia en sus empleos civiles durante el tiempo en que sean llamados a filas. Con ello se busca reducir conflictos laborales y facilitar la disponibilidad de personal sin generar inseguridad jurídica para los trabajadores.

El ministro de Defensa, Pål Jonson, defendió las medidas asegurando que "estamos presentando varias propuestas legislativas para mejorar la disponibilidad de personal en las Fuerzas Armadas, con el fin de fortalecer la capacidad de defensa de Suecia y la resistencia de la organización bélica", en un comunicado oficial. Si el Parlamento sueco aprueba la propuesta, las modificaciones entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.