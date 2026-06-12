EEUU planea una importante reducción de medios militares en Europa: cazas, aviones de vigilancia, buques, submarinos…

Estados Unidos prepara un ajuste relevante en la presencia militar que mantiene desplegada en Europa bajo el paraguas de la OTAN. El plan, aún en fase de revisión, contempla una reducción de capacidades aéreas, navales y de apoyo estratégico. La medida se enmarca en un cambio de prioridades globales de Washington, que busca reforzar otras regiones consideradas críticas para su seguridad nacional y competencia geopolítica.

El detalle de este plan lo ha revelado este viernes el diario estadounidense The New York Times, que cita fuentes europeas y de la OTAN familiarizadas con la planificación militar. Según esa información, el recorte no implica una retirada total, sino una reducción sustancial de fuerzas asignadas a los planes operativos de la Alianza en Europa y su capacidad de respuesta inmediata en el corto plazo.

Entre las medidas más destacadas figura la reducción de alrededor de un tercio de los cazas asignados a los planes de defensa de la OTAN en Europa. Se especifica una reducción de cazas F16 Fighting Falcon y cazas F15E Strike Eagle desde las 150 unidades a 100 unidades. No se menciona en ningún momento a los cazas de quinta generación F-35A que hay desplegados en el Viejo Continente.

El informe también apunta a recortes en otras capacidades críticas como los aviones cisterna y los aviones de patrulla marítima, esenciales para el sostenimiento de operaciones aéreas y el control de grandes áreas oceánicas. Se especifica que se reduciría de 25 a 16 el número de aeronaves de vigilancia marítima desplegadas, mientras el recorte de reabastecimiento en vuelo sería mucho mayor, pues se retirarían los 8 aviones cisterna fijos que hay en Europa.

En el ámbito naval, el reajuste incluiría la reducción del número de buques de guerra y submarinos asignados a los planes de la OTAN en el teatro europeo. La información no ofrece cifras concretas, pero sí señala una reducción del nivel de presencia y de los medios comprometidos en escenarios de crisis, lo que impacta directamente en la capacidad de disuasión y proyección marítima aliada en el medio plazo.

Este movimiento se interpreta dentro de la estrategia estadounidense de priorizar el Indo-Pacífico frente al avance militar de China y la creciente competencia global. Washington lleva años presionando a sus aliados europeos para que incrementen su gasto en defensa y asuman una mayor responsabilidad en la seguridad del continente, reduciendo la dependencia estructural de las capacidades estadounidenses para mover fuerzas hacia el Pacífico.

El plan publicado por The New York Times se centra principalmente en las fuerzas aéreas y navales estadounidenses asignadas a la OTAN en Europa, incluyendo cazas, aviones cisterna, patrulla marítima y medios de apoyo. Según el contenido del informe, no se hace referencia a recortes específicos en las fuerzas terrestres, que quedan fuera del alcance de esta revisión de planificación operativa, publicado por el diario.