Francia moderniza su capacidad nuclear: encarga a MBDA el nuevo misil hipersónico aire-superficie ASN4G

Francia ha dado un paso decisivo en la modernización de su fuerza de disuasión nuclear al encargar a MBDA el desarrollo del misil aire-superficie ASN4G (Air-Sol Nucléaire de 4e Génération). El contrato, formalizado por la Dirección General de Armamento (DGA), marca el inicio de la fase de desarrollo de un sistema llamado a reemplazar al actual ASMPA-R. El nuevo misil garantizará la credibilidad del componente nuclear francés durante las próximas décadas.

El ASN4G está concebido para convertirse en el principal vector nuclear aerolanzado de Francia a partir de 2035. Su misión será sustituir al ASMPA-R, actualmente desplegado por las Fuerzas Aéreas Estratégicas y la Fuerza Aeronaval Nuclear. Con este programa, París busca mantener la eficacia de su disuasión frente a la evolución de las defensas antiaéreas y los sistemas antimisiles que previsiblemente estarán operativos en el futuro.

Aunque las autoridades francesas mantienen en reserva buena parte de las especificaciones técnicas, las informaciones conocidas apuntan a que el ASN4G será un misil hipersónico capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 5. El programa se basa en años de investigación sobre tecnologías avanzadas de propulsión, incluidas soluciones de estatorreactor y superestatorreactor.

La apuesta francesa por la velocidad contrasta con otras estrategias centradas principalmente en la furtividad. París considera que los futuros entornos operativos estarán protegidos por redes integradas de defensa cada vez más sofisticadas, por lo que la combinación de alcance, velocidad extrema y capacidad de maniobra ofrecerá mayores garantías de supervivencia. El ASN4G deberá ser capaz de superar sistemas avanzados de detección e interceptación desarrollados por potencias rivales.

El futuro misil estará estrechamente vinculado al programa Rafale F5, la próxima evolución del caza fabricado por Dassault Aviation. Esta nueva versión del avión de combate incorporará capacidades avanzadas de conectividad, cooperación con drones y empleo de armamento de última generación. La integración del ASN4G permitirá que la aviación francesa conserve una capacidad de ataque nuclear de largo alcance adaptada a los desafíos estratégicos del siglo XXI.

MBDA actuará como contratista principal del programa, aunque contará con el apoyo de diversos organismos y empresas de la base industrial y tecnológica de defensa francesa. Entre ellos destaca ONERA, el organismo nacional de investigación aeroespacial, que participa desde hace años en estudios relacionados con la propulsión hipersónica. El desarrollo del ASN4G también aprovechará los avances obtenidos en programas tecnológicos previos impulsados por el Gobierno francés.

La modernización de la disuasión nuclear constituye una de las prioridades de la planificación militar francesa. Además del ASN4G, Francia trabaja en la evolución de su componente oceánica mediante nuevas versiones del misil balístico M51. Ambas líneas de esfuerzo pretenden garantizar la continuidad de las dos ramas que sustentan la estrategia nuclear nacional, considerada por París un elemento esencial para preservar su autonomía estratégica.