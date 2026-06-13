El mayor grupo naval de combate español se adiestra en el Atlántico camino de Estados Unidos

El Grupo de Combate Expedicionario (GCE) ´Despliegue Atlántico 26´es una fuerza naval que está compuesta por cinco buques de la Armada española y alberga en su interior a 2.500 militares, una decena de aeronaves –alguna de ellas de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET)– y una docena de embarcaciones anfibias. Se trata del mayor grupo de naval de combate que se va a configurar este año 2026.

La fuerza naval está encabezada por el Buque de Proyección Estratégica (BPE) L-61 Juan Carlos I y el Buque de Asalto Anfibio (BAA) L-51 Castilla. El grupo se completa con las fragatas F-103 Blas de Lezo y F-84 Reina Sofía, además del Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) A-14 Patiño. Esta combinación proporciona capacidades de mando y control, defensa aérea, escolta, proyección anfibia, apoyo logístico y sostenimiento en la mar durante largos periodos.

Entre los elementos de fuerza que integran el grupo naval hay un Batallón de Desembarco Reforzado de Infantería de Marina con 75 vehículos, en el que se integra una sección de Infantería de la Marina italiana. También hay cazas Harrier AV-8B de aterrizaje y despegue vertical, helicópteros helicópteros SH60 Seahawk y H135 Nival de la Armada, además de helicópteros HT-27 Cougar y HA-28 Tigre del Ejército de Tierra.

El objetivo principal de este grupo de combate naval es participar en FLEETEX-250, un ejercicio naval multinacional liderado por la Marina de Estados Unidos y diseñado para adiestrar y evaluar fuerzas navales, anfibias y aéreas en escenarios de combate de alta intensidad. Las maniobras incluyen operaciones de guerra antiaérea, antisubmarina y de superficie, además de ejercicios de mando y control, logística e interoperabilidad.

Pero también van a cumplir un papel de representación. Buena parte de estas embarcaciones lideradas por el Juan Carlos I van a participar el próximo 4 de julio en una gran parada militar que va a celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. A ellos se unirá allí uno de los buques más históricos que tiene la Armada actualmente en servicio: el buque-escuela Juan Sebastián Elcano.

Rumbo a Estados Unidos, el grupo naval de combate está llevando a cabo un intenso programa de preparación operativa destinado a mejorar la integración de todas las capacidades embarcadas, según han explicado fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Entre las actividades previstas figuran ejercicios de calificación y adiestramiento de vuelo, maniobras de hombre al agua o zafarranchos de combate.

También se están llevando a cabo transferencias de personal y material entre buques, además de operaciones de repostaje en la mar, fundamentales para mantener la autonomía del grupo expedicionario durante largas navegaciones. El adiestramiento también incluye ejercicios de visita y registro, prácticas de tiro, descensos mediante rápel y diferentes actividades de combate.