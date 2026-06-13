La revolución silenciosa de Ucrania: drones con IA derriban Shahed casi sin intervención humana

Ucrania ha dado un nuevo paso en la carrera tecnológica que está transformando el campo de batalla. El país ha desarrollado un sistema capaz de automatizar el 95 por ciento del proceso de interceptación de drones Shahed, las aeronaves de ataque empleadas de forma masiva por Rusia contra ciudades, infraestructuras energéticas y objetivos militares. La innovación promete multiplicar y abaratar la capacidad defensiva ucraniana.

La tecnología ha sido impulsada por Brave1, la plataforma de innovación militar creada por el Gobierno ucraniano para acelerar el desarrollo de soluciones destinadas al frente. Según las autoridades de Kiev, el sistema ya ha sido probado en condiciones reales de combate y permite que drones interceptores localicen, persigan y destruyan objetivos aéreos con una intervención humana mínima durante prácticamente toda la misión.

Hasta ahora, la interceptación de drones enemigos requería operadores altamente entrenados que debían controlar manualmente buena parte del proceso. El nuevo sistema reduce drásticamente esa carga de trabajo. El operador identifica el objetivo y autoriza la misión, mientras que el software se encarga de calcular la trayectoria, mantener el seguimiento y ejecutar la aproximación final necesaria para neutralizar la amenaza.

Ukraine's drones are already shooting down Shaheds autonomously. A Brave1 participant has developed technology that automates 95% of the entire interception process — from drone launch to terminal engagement. The system has already been successfully combat-tested in the Kharkiv… pic.twitter.com/yLjqPLZWL4 — BRAVE1 (@BRAVE1ua) June 8, 2026

La automatización responde a un desafío cada vez más complejo para Ucrania. Rusia ha incrementado de forma constante el número de drones Shahed lanzados contra territorio ucraniano, obligando a desplegar enormes recursos defensivos. El uso de misiles avanzados para destruir objetivos relativamente baratos ha generado un problema económico y logístico que Kiev lleva meses intentando resolver mediante soluciones más sostenibles.

Los drones interceptores representan precisamente esa alternativa de bajo coste. Su coste es muy inferior al de un misil tierra-aire convencional y permiten ampliar el número de defensas disponibles frente a ataques masivos. Además, la incorporación de inteligencia artificial reduce la necesidad de contar con grandes cantidades de operadores especializados, uno de los recursos más difíciles de reemplazar tras más de cuatro años de guerra.

El sistema utiliza algoritmos de seguimiento automático que mantienen fijado el objetivo incluso cuando este modifica su trayectoria o intenta dificultar la interceptación. Una vez detectado el dron enemigo, el interceptor calcula continuamente la ruta óptima de aproximación. De esta forma se minimiza el tiempo de reacción y se incrementan las posibilidades de éxito frente a amenazas que vuelan a gran velocidad.

Aunque las autoridades ucranianas no han revelado detalles técnicos sensibles, sí han destacado que la automatización alcanza el 95 por ciento de todo el ciclo de interceptación. Esa cifra incluye la detección, el seguimiento, la navegación y la fase final de ataque. El objetivo es que un único operador pueda supervisar simultáneamente varias misiones, algo imposible con los sistemas tradicionales de control manual.

Los responsables de Brave1 consideran que esta capacidad puede alterar significativamente la ecuación defensiva frente a las campañas de saturación rusas. Si los drones interceptores pueden producirse en grandes cantidades y operar de manera semiautónoma, Ucrania dispondrá de una herramienta mucho más eficiente para responder a ataques que buscan precisamente agotar las reservas de misiles y recursos defensivos.

Aun así, quedan interrogantes por resolver. No se han publicado datos independientes sobre las tasas reales de derribo ni sobre el comportamiento del sistema frente a la guerra electrónica rusa. Sin embargo, el desarrollo confirma una tendencia cada vez más evidente: el futuro de la defensa aérea ya no depende únicamente de baterías antimisiles, sino también de enjambres de drones inteligentes capaces de combatir otros drones.