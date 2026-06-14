Ucrania da entrada al sector privado en su defensa aérea: 30 empresas crean sus propias unidades anti-drones rusos

Ucrania ha dado un paso inédito en la protección de su espacio aéreo al autorizar a 30 empresas privadas a crear sus propias unidades de defensa aérea. La medida forma parte de un programa impulsado por el Ministerio de Defensa para ampliar la capacidad de respuesta frente a los constantes ataques con drones lanzados por Rusia y reforzar la protección de infraestructuras críticas repartidas por todo el país.
La iniciativa se desarrolla bajo un modelo de integración directa con las Fuerzas Armadas. Aunque las unidades son gestionadas por empresas privadas, todas operan bajo coordinación militar y forman parte de la arquitectura nacional de defensa aérea. Su misión principal consiste en detectar, rastrear e interceptar drones enemigos que amenazan instalaciones industriales, centros energéticos y otros objetivos estratégicos para el esfuerzo de guerra ucraniano.
Según los datos difundidos por las autoridades ucranianas, un total de 43 compañías presentaron solicitudes para incorporarse al programa, de las cuales 30 ya han obtenido la autorización necesaria para comenzar a operar. Kiev considera que la participación del sector privado permitirá aumentar rápidamente el número de equipos de vigilancia e interceptación sin depender exclusivamente de los recursos disponibles en las unidades militares convencionales.
Las primeras experiencias operativas parecen haber dado resultados positivos. Las unidades privadas ya habrían participado en acciones reales de combate y logrado derribar más de una veintena de drones enemigos. Entre los aparatos neutralizados figuran drones de ataque Shahed utilizados por Rusia y aeronaves de reconocimiento de la familia Zala, empleadas habitualmente para tareas de vigilancia y adquisición de objetivos en el frente.
El programa surge como respuesta al creciente volumen de ataques rusos contra territorio ucraniano. Durante los últimos meses, Moscú ha incrementado significativamente el uso de drones de largo alcance para atacar infraestructuras energéticas, instalaciones industriales y centros logísticos. Esta presión ha obligado a Ucrania a buscar fórmulas innovadoras para ampliar sus capacidades defensivas sin depender exclusivamente de sistemas antiaéreos convencionales.
Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa es la estrecha colaboración entre industria, tecnología y defensa. Las empresas participantes pueden aportar personal especializado, capacidades técnicas y recursos propios para reforzar la vigilancia aérea. Al mismo tiempo, el programa facilita la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas desarrolladas por el sector privado para mejorar la detección y neutralización de amenazas no tripuladas.
La decisión también encaja con la estrategia más amplia impulsada por Kiev para transformar su defensa aérea. En paralelo, Ucrania está desarrollando drones interceptores automatizados, sistemas de inteligencia artificial para identificar objetivos y nuevas herramientas de guerra electrónica destinadas a contrarrestar los ataques masivos de aeronaves no tripuladas. El objetivo es construir una red defensiva capaz de responder de forma rápida y escalable.
Más allá de sus resultados inmediatos, el proyecto representa un cambio doctrinal de gran alcance. Tradicionalmente, la defensa aérea ha sido una responsabilidad exclusiva de las fuerzas armadas. Ucrania está experimentando con un modelo híbrido en el que el Estado, la industria y el sector tecnológico participan conjuntamente en la protección del espacio aéreo, creando una capacidad defensiva distribuida que podría convertirse en referencia para otros países.