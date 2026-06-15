Francia y Alemania tensionan ahora el futuro del Eurodrone apenas una semana después de haber reventado el FCAS

La crisis industrial entre Francia y Alemania se extiende ahora al programa Eurodrone, uno de los proyectos clave de cooperación militar europea, que busca desarrollar de un sistema aéreo no tripulado (UAV) de tipo MALE (gran autonomía y altitud media) para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Su futuro podría quedar en el aire por las nuevas discrepancias sobre su viabilidad, sus costes y el reparto industrial entre los socios.

La información, que llega en un momento de máxima tensión tras el colapso del FCAS, ha sido adelantada por la agencia Reuters, que apunta a un nuevo enfrentamiento entre París y Berlín por el futuro del programa y por la continuidad de los compromisos industriales asumidos inicialmente por Airbus, Dassault Aviation y el resto de socios europeos implicados en el desarrollo del sistema no tripulado.

Según dichas informaciones, Francia estaría reconsiderando su participación financiera en el Eurodrone y revisando a la baja sus compromisos de compra, lo que ha reactivado el conflicto con Alemania, principal impulsor del programa. Este movimiento supondría un golpe directo al equilibrio interno del consorcio y a la planificación industrial diseñada para repartir cargas de trabajo entre los cuatro países participantes.

El Eurodrone es un sistema de aeronaves no tripuladas de media altitud y larga autonomía impulsado por Alemania, Francia, Italia y España. El proyecto nació con la intención de reforzar la autonomía estratégica europea en materia de vigilancia y reconocimiento, pero ha estado marcado desde sus inicios por retrasos, sobrecostes y tensiones recurrentes entre los socios industriales y políticos.

El choque actual vuelve a situarse en el reparto de responsabilidades entre Airbus y Dassault Aviation, dos gigantes de la industria aeroespacial europea que mantienen diferencias estructurales sobre el control del programa. Las discusiones afectan tanto al diseño técnico como a la distribución del trabajo, un aspecto clave para los gobiernos que financian el proyecto y que buscan retorno industrial para sus respectivas economías.

El deterioro simultáneo de dos grandes programas europeos de nueva generación pone en cuestión la capacidad de la Unión Europea para sostener grandes proyectos industriales en defensa. El Eurodrone, concebido como pieza clave para reducir la dependencia exterior, se ve ahora atrapado entre las tensiones políticas y las divergencias estratégicas de sus principales socios.

A la espera de una posible renegociación, el futuro del programa queda en el aire y con él una parte importante de la estrategia de defensa europea en materia de drones. Las diferencias entre París y Berlín amenazan con prolongar la incertidumbre y añadir un nuevo capítulo a la crisis del modelo de cooperación militar europeo.