La industria española de Defensa se vuelca con Eurosatory 2026, la mayor feria de armamento de toda Europa

La industria española de Defensa va a tener una destacada presencia durante esta semana en Eurosatory 2026, la feria de Seguridad y Defensa más importante de las que se celebran en Europa. La cita, que se celebra en París entre este lunes 15 de junio y el próximo viernes 19 junio, reunirá a miles de profesionales, delegaciones oficiales y representantes institucionales procedentes de numerosos países de los cinco continentes.

Para las empresas españolas, el evento constituye una oportunidad estratégica única para exhibir capacidades tecnológicas y reforzar su posicionamiento en los mercados internacionales. La participación estará articulada a través de un pabellón conjunto coordinado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) y por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), dependiente del Ministerio de Economía.

En total serán 63 las compañías españolas que van a participar en la feria de armamento de la capital francesa. Esta cifra sitúa a España entre los países con una presencia más significativa dentro del certamen. La iniciativa busca facilitar la promoción internacional de las empresas participantes y favorecer el establecimiento de contactos comerciales, industriales y tecnológicos con potenciales clientes y socios extranjeros.

Las compañías españolas acudirán a París con una oferta tecnológica que abarca múltiples áreas de actividad. Entre ellas destacan las comunicaciones tácticas, los sistemas de mando y control, la ciberdefensa, la inteligencia artificial aplicada a entornos militares, vehículos militares, los sensores avanzados y las soluciones de vigilancia. También tendrán protagonismo las tecnologías relacionadas con la automatización de procesos y la mejora de la conciencia situacional.

La feria servirá igualmente como escaparate para mostrar desarrollos vinculados a sistemas autónomos y capacidades de nueva generación. El creciente interés internacional por las soluciones no tripuladas, la digitalización de los ejércitos y la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial ha impulsado la demanda de este tipo de tecnologías. Las empresas españolas aspiran a aprovechar este contexto para ampliar su presencia en programas y contratos internacionales.

La participación española estará encabezada por grandes empresas como Indra, Navantia, GMV, Grupo Oesía, SAPA Placencia, Urovesa, Arquimea, Escribano EM&E, Aertec, Instalaza, TSD o Nammo junto a un amplio ecosistema de pymes tecnológicas. Estas compañías abarcan desde sistemas terrestres y municiones hasta electrónica, simulación, ciberseguridad, drones, inteligencia artificial y espacio, reflejando la diversidad y el peso creciente de la industria española de defensa.

También tendrán presencia diversas agrupaciones regionales que buscan proyectar sus ecosistemas industriales, como el Aragón Defence Hub o el Asturias Defence Hub. Estas iniciativas agrupan a empresas, centros tecnológicos y entidades locales con el objetivo de ganar visibilidad internacional y fomentar la cooperación.