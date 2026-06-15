Menú
Defensa

La industria española de Defensa se vuelca con Eurosatory 2026, la mayor feria de armamento de toda Europa

Un total de 63 compañías participarán en el pabellón nacional coordinado por TEDAE e ICEX para impulsar su proyección exterior.

Libertad Digital
Un total de 63 compañías participarán en el pabellón nacional coordinado por TEDAE e ICEX para impulsar su proyección exterior.
Anagrama del pabellón español en Eurosatory. | TEDAE

La industria española de Defensa va a tener una destacada presencia durante esta semana en Eurosatory 2026, la feria de Seguridad y Defensa más importante de las que se celebran en Europa. La cita, que se celebra en París entre este lunes 15 de junio y el próximo viernes 19 junio, reunirá a miles de profesionales, delegaciones oficiales y representantes institucionales procedentes de numerosos países de los cinco continentes.

Para las empresas españolas, el evento constituye una oportunidad estratégica única para exhibir capacidades tecnológicas y reforzar su posicionamiento en los mercados internacionales. La participación estará articulada a través de un pabellón conjunto coordinado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) y por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), dependiente del Ministerio de Economía.

En total serán 63 las compañías españolas que van a participar en la feria de armamento de la capital francesa. Esta cifra sitúa a España entre los países con una presencia más significativa dentro del certamen. La iniciativa busca facilitar la promoción internacional de las empresas participantes y favorecer el establecimiento de contactos comerciales, industriales y tecnológicos con potenciales clientes y socios extranjeros.

Relacionado

Las compañías españolas acudirán a París con una oferta tecnológica que abarca múltiples áreas de actividad. Entre ellas destacan las comunicaciones tácticas, los sistemas de mando y control, la ciberdefensa, la inteligencia artificial aplicada a entornos militares, vehículos militares, los sensores avanzados y las soluciones de vigilancia. También tendrán protagonismo las tecnologías relacionadas con la automatización de procesos y la mejora de la conciencia situacional.

La feria servirá igualmente como escaparate para mostrar desarrollos vinculados a sistemas autónomos y capacidades de nueva generación. El creciente interés internacional por las soluciones no tripuladas, la digitalización de los ejércitos y la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial ha impulsado la demanda de este tipo de tecnologías. Las empresas españolas aspiran a aprovechar este contexto para ampliar su presencia en programas y contratos internacionales.

La participación española estará encabezada por grandes empresas como Indra, Navantia, GMV, Grupo Oesía, SAPA Placencia, Urovesa, Arquimea, Escribano EM&E, Aertec, Instalaza, TSD o Nammo junto a un amplio ecosistema de pymes tecnológicas. Estas compañías abarcan desde sistemas terrestres y municiones hasta electrónica, simulación, ciberseguridad, drones, inteligencia artificial y espacio, reflejando la diversidad y el peso creciente de la industria española de defensa.

También tendrán presencia diversas agrupaciones regionales que buscan proyectar sus ecosistemas industriales, como el Aragón Defence Hub o el Asturias Defence Hub. Estas iniciativas agrupan a empresas, centros tecnológicos y entidades locales con el objetivo de ganar visibilidad internacional y fomentar la cooperación.

Temas

En Defensa

    Servicios

    • Oro Libertad
    • IA Gratis
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida