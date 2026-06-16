Escribano EM&E presenta en Eurosatory el ODIN 6x6, su nueva capacidad C-UAS móvil de defensa por capas

Escribano EM&E ha presentado en Eurosatory 2026, la feria de armamento más importante que se celebra en Europa, su nuevo sistema antidrón móvil ODIN 6x6, una solución de defensa por capas C-UAS que integra capacidades de detección, identificación y neutralización tanto soft-kill como hard-kill. La compañía española ha destacado que el sistema constituye una solución integral diseñada para responder a la creciente amenaza de los sistemas aéreos no tripulados.

El ODIN 6x6 se basa en una arquitectura C2 que coordina en tiempo real todas las funciones del sistema, desde la detección temprana hasta la neutralización del objetivo. Para ello, incorpora cuatro radares con capacidad de seguimiento tridimensional que permiten la identificación precisa de amenazas.

En el ámbito de la guerra electrónica, el sistema cuenta con capacidades de interferencia (jamming) para bloquear o degradar las comunicaciones del dron enemigo, constituyendo su componente de neutralización soft-kill. A estas capacidades se suman distintos elementos de hard-kill. Entre ellos destacan dos drones interceptores con guiado óptico, diseñados para impactar directamente contra el objetivo aéreo.

Asimismo, el sistema integra la estación remota Guardian 2.0 PRO, equipada con un cañón M230LF de 30 mm. La plataforma también puede incorporar un sistema de micromisiles guiados por láser, ampliando el espectro de neutralización frente a amenazas aéreas de distinta naturaleza. Todo el conjunto está integrado en el vehículo blindado FEROX, que actúa como base móvil del sistema y aporta movilidad táctica, arquitectura modular y protección balística avanzada.