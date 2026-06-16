GDELS exhibe en Eurosatory sus plataformas terrestres, sus sistemas no tripulados y sus propuestas de defensa aérea

GDELS ha abierto su participación en Eurosatory 2026 en París con una propuesta centrada en la transformación del combate terrestre. La compañía presenta un conjunto de soluciones diseñadas para su producción a gran escala y su rápida industrialización, adaptadas a un escenario operativo cada vez más digitalizado, donde la conectividad, la movilidad y la integración de sistemas resultan determinantes en el entorno actual de defensa.

La compañía impulsa el concepto MUM-T, que integra sistemas tripulados y no tripulados en una misma arquitectura de combate. A través de esta red, conecta vehículos blindados, drones y sistemas de mando y control para mejorar la conciencia situacional. El objetivo es aumentar la interoperabilidad y la capacidad de respuesta en operaciones complejas de alta intensidad con especial énfasis en la conectividad táctica en red.

GDELS también refuerza sus soluciones de defensa antiaérea de corto alcance (shorad) y contra drones, integrando sensores, efectores y sistemas de armas sobre plataformas móviles. Destacan configuraciones como el Piranha GBAD y el Pandur GBAD, que incorporan torretas no tripuladas, armamento de medio calibre y capacidades de detección avanzada para proteger fuerzas en movimiento en escenarios de amenaza aérea creciente en entornos cada vez más complejos.

Otro de los pilares de la propuesta de portadores de cargas pesadas, diseñados para transportar e integrar sistemas de gran tamaño en entornos todoterreno. Estas plataformas permiten nuevas capacidades logísticas y de combate, incluyendo variantes del Piranha orientadas a recuperación de vehículos y apoyo en misiones de alta exigencia operativa con especial atención a la movilidad y la protección de la tripulación en combate moderno.

La compañía presenta el sistema ASCOD HMC Skorpion, una solución sobre cadenas orientada a la contramovilidad y a la siembra automatizada de minas. El vehículo incorpora sistemas digitales de planificación, control y trazabilidad, permitiendo desplegar campos de minas de forma rápida, escalable y bajo protección, con conectividad C4ISR para la gestión del campo de batalla en escenarios de alta intensidad operativa moderna y digitalizada del combate.

GDELS apuesta por arquitecturas abiertas que permiten integrar sensores, armamento y sistemas de mando y control de distintos fabricantes. Esta estrategia busca facilitar la interoperabilidad y acelerar la actualización de capacidades en función de las necesidades operativas. La compañía defiende un modelo flexible que permita adaptar las plataformas a distintos escenarios de misión en un contexto de rápida evolución tecnológica y amenazas emergentes globales actuales.