Reino Unido busca sirenas antiaéreas móviles para la base aérea en Chipre que atacó Irán

El Reino Unido ha iniciado un proceso de licitación para adquirir un sistema portátil de sirenas de alerta antiaérea destinado a la base aérea de RAF Akrotiri, en Chipre. El objetivo es reforzar las capacidades de aviso existentes mediante equipos móviles capaces de emitir alertas tanto dentro de la instalación militar como en las zonas residenciales cercanas, en un contrato valorado en torno a 800.000 libras esterlinas durante un periodo de cinco años.

Según ha informado el medio UK Defence Journal, la iniciativa responde a la necesidad de modernizar y ampliar la cobertura del sistema de alertas de la base, permitiendo una respuesta más flexible ante posibles amenazas aéreas. La publicación destaca que el sistema deberá ser capaz de operar de forma independiente a la infraestructura fija y adaptarse a despliegues rápidos en caso de emergencia.

De acuerdo con la documentación de la licitación, las nuevas sirenas deberán complementar las ya instaladas en RAF Akrotiri, con capacidad para cubrir tanto la base como la cercana localidad de Akrotiri. Además, el sistema deberá emitir distintos tipos de señales sonoras para diferenciar entre amenazas inminentes, ataques aéreos y el aviso de ‘todo despejado’, junto con la posibilidad de reproducir mensajes de voz en directo o grabados.

Un sistema completamente portátil

Un requisito clave del contrato es que el sistema sea completamente portátil, lo que permitiría su reubicación o activación sin necesidad de una instalación permanente conectada a la red de la base. El acuerdo también incluye servicios de suministro, instalación, formación, documentación técnica, garantía y soporte durante toda la vida útil del sistema, con un enfoque que abre la puerta a la participación de pequeñas y medianas empresas.

RAF Akrotiri, situada en el sur de Chipre dentro de una de las zonas militares soberanas del Reino Unido, es uno de los principales centros operativos británicos en el extranjero. La base desempeña un papel estratégico en las operaciones aéreas en Oriente Medio, especialmente en misiones desarrolladas en Irak y Siria, y ha cobrado mayor relevancia en un contexto de creciente tensión regional en el que el Mediterráneo oriental se encuentra dentro del alcance de sistemas de ataque de largo alcance.