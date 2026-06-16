La infantería de Marina española desembarca en la costa Este de Estados Unidos

Unos 700 infantes de Marina españoles han desembarcado durante las últimas horas en la costa Este de Estados Unidos. Son parte de la Agrupación Reforzada de Desembarco (ARD) del ‘Despliegue Atlántico 26’, el mayor grupo naval de combate español que se va a constituir durante este año, y que tiene como objetivo principal participar en FLEETEX-250, un ejercicio naval multinacional liderado por la Marina de Estados Unidos.

El desembarco en suelo estadounidense comenzó hace cuatro días. Mientras el grueso de grupo naval se adiestraba en aguas del Atlántico, un equipo de reconocimiento desembarco en la playa seleccionada para la operación para asegurar la zona y preparar la llegada del grueso de la fuerza. En definitiva, para dejarlo todo listo para que el resto de compañeros pudieran desembarcar de la forma más segura posible.

Unos días después, los infantes de Marina españoles han alcanzado la costa mediante helicópteros y embarcaciones de desembarco LCM-1E procedentes de los buques desplegados en la misión, entre los que se encuentran el Buque de Proyección Estratégica (BPE) L-61 Juan Carlos I y el Buque de Asalto Anfibio (BAA) L-51 Castilla. El grupo se completa con las fragatas F-103 Blas de Lezo y F-84 Reina Sofía, además del Buque de Aprovisionamiento (BAC) A-14 Patiño.

La fuerza española desplegada en Camp Lejeune (Carolina del Norte) está compuesta por alrededor de 700 infantes de Marina y 75 vehículos, además de un subgrupo táctico del Ejército de Tierra. A ellos se suma una sección italiana integrada en la operación. Durante los próximos días compartirán actividades de instrucción con unidades del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y con militares franceses especializados en operaciones anfibias.

Los ejercicios previstos abarcan maniobras de infantería, reconocimiento, apoyo de fuegos, ingenieros y empleo de aeronaves, con el objetivo de reforzar la interoperabilidad entre fuerzas aliadas. El entrenamiento permitirá poner a prueba procedimientos comunes y mejorar la capacidad de integración en escenarios expedicionarios complejos, una de las prioridades de las fuerzas anfibias de la OTAN.

Una vez concluida esta fase de adiestramiento, las unidades volverán a embarcar en los buques de la Armada para participar en el ejercicio FLEETEX 250. Después buena parte de las embarcaciones españoles irán rumbo a Nueva York, donde algunas de ellas, junto al buque-escuela Juan Sebastián Elcano, van a participar el 4 de julio en una parada militar con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.